  • Alwasat News
Atwasat

كندا تحرز برونزية العالم في السلة على أنقاض رديف الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 04:28 مساء
كندا تحرز برونزية العالم في السلة على أنقاض رديف الولايات المتحدة
لاعبو المنتخب الكندي بعد الفوز على الولايات المتحدة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال السلة في مانيلا، 10 سبتمبر 2023. (فرانس برس)
alwasat radio

أحرز المنتخب الكندي ميداليته الأولى على الإطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة السلة بفوزه على نظيره الأميركي 127-118 بعد التمديد، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ألمانيا تهزم لاتفيا وتواجه أميركا في نصف نهائي مونديال السلة
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب الأميركي الذي شارك بتشكيلة رديفة خالية من أبرز نجوم «إن بي إيه» خالي الوفاض لنسختين متتاليتين في المونديال، بعدما سقط في ربع نهائي مونديال 2019، وأثنى الإسباني جوردي فرنانديس (40 عامًا) مدرب كندا والذي نجح في قيادة فريقه إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على غرار الولايات المتحدة، على لاعبيه، حسب «فرانس برس».

الإسباني جوردي فرنانديس: لقد بنينا شيئًا سيستمر
وقال الإسباني جوردي فرنانديس «لقد بنينا شيئًا سيستمر. منذ اليوم الأول من الاستعداد، عمل اللاعبون بجد وبنوا هوية وأظهروا المرونة. علينا أن نستمر في التعامل مع كرة السلة الدولية، لكننا أظهرنا قدرتنا على القيام بالكثير من الأشياء».

معاناة شديدة لمنتخب الولايات المتحدة الأميركية
وعانى المنتخب الأميركي، بقيادة المدرب ستيف كير، تحت السلة بسبب غياب باولو بانكيرو وجارين جاكسون جونيور لإصابتهما بوعكة صحية، على غرار براندون انغرام. وقال كير عقب الخسارة «لست بحاجة إلى هذه البطولة لأعرف مدى صعوبة كرة السلة الدولية. لقد كنت ضمن طاقم العمل في العام 2019 عندما حللنا في المركز السابع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77

تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77
أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما (صور)

أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب ...
6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»

مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. الإثنين (صور)

ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. ...
كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!

كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات

في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات
حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)

حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»

جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق

إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نيمار «المُجهد» يحطم الرقم القياسي لبيليه كأفضل مسجل لـ«السامبا» بـ79 هدفا
نيمار «المُجهد» يحطم الرقم القياسي لبيليه كأفضل مسجل لـ«السامبا» ...
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على ...
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
إنتر ميامي ينتصر في غياب ميسي.. و«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 12
إنتر ميامي ينتصر في غياب ميسي.. و«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته دون ...
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
اتحاد جدة يستعد لهز عرش الأرقام التاريخية في صفقة صلاح بمضاعفة العرض
اتحاد جدة يستعد لهز عرش الأرقام التاريخية في صفقة صلاح ......
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة...
المزيد
إقالة هانزي فليك من تدريب ألمانيا.. وفولر بدلا منه أمام فرنسا
إقالة هانزي فليك من تدريب ألمانيا.. وفولر بدلا منه أمام ......
تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77
تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها ......
كندا تحرز برونزية العالم في السلة على أنقاض رديف الولايات المتحدة
كندا تحرز برونزية العالم في السلة على أنقاض رديف الولايات ......
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي......
إنتر ميامي ينتصر في غياب ميسي.. و«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 12
إنتر ميامي ينتصر في غياب ميسي.. و«تاتا» يرفع سلسلة مبارياته ......
المزيد