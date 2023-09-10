كندا تحرز برونزية العالم في السلة على أنقاض رديف الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز المنتخب الكندي ميداليته الأولى على الإطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة السلة بفوزه على نظيره الأميركي 127-118 بعد التمديد، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث في العاصمة الفلبينية مانيلا.

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وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب الأميركي الذي شارك بتشكيلة رديفة خالية من أبرز نجوم «إن بي إيه» خالي الوفاض لنسختين متتاليتين في المونديال، بعدما سقط في ربع نهائي مونديال 2019، وأثنى الإسباني جوردي فرنانديس (40 عامًا) مدرب كندا والذي نجح في قيادة فريقه إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على غرار الولايات المتحدة، على لاعبيه، حسب «فرانس برس».

الإسباني جوردي فرنانديس: لقد بنينا شيئًا سيستمر

وقال الإسباني جوردي فرنانديس «لقد بنينا شيئًا سيستمر. منذ اليوم الأول من الاستعداد، عمل اللاعبون بجد وبنوا هوية وأظهروا المرونة. علينا أن نستمر في التعامل مع كرة السلة الدولية، لكننا أظهرنا قدرتنا على القيام بالكثير من الأشياء».