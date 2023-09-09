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اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 11:22 مساء
اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
مدرب المنتخب الألماني هانزي فليك من مباراة منتخب بلاده أمام اليابان بكأس العالم، 23 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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تابعت ألمانيا نتائجها المخيبة في مبارياتها الدولية الودية الإعدادية لاستضافتها نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم الصيف المقبل وتحديدا بعد تسعة أشهر، وذلك عندما منيت بخسارة مذلة أمام ضيفتها اليابان 1-4، السبت، في فولفسبورغ.

وهي الخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، وبات مدربها هانزي فليك الذي جرى تعيينه خلفاً ليواكيم لوف صيف 2021، مهدداً أكثر من أي وقت مضى بالإقالة، بعد هذه السلسلة السلبية والإقصاء من الدور الأول لمونديال قطر 2022. ويواجه «دي مانشافت» فرنسا وصيفة المونديال الأخيرة، الثلاثاء، المقبل في دورتموند، وفق وكالة «فرانس برس».

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