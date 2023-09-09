لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث كل من ألمانيا وصربيا عن باكورة ألقابهما في كأس العالم لكرة السلّة، عندما تتبارزان في مواجهة أوروبية خالصة في النهائي، غدا الأحد، في العاصمة الفلبينية مانيلا. وفاجأ البلدان العالم عندما اقصيا المنتخبَين الكندي والأميركي تواليا في الدور نصف النهائي، حيث فازت صربيا بسهولة نسبية على كندا 95-86. في حين تغلبت ألمانيا بشق الأنفس على الولايات المتحدة 113-111.

وبينما سبق أن بلغت صربيا النهائي العام 2014 للمرة الأولى منذ انفراط عقد يوغوسلافيا، العريقة تاريخيا في كرة السلة والفائزة بلقب كأس العالم خمس مرات، تخوض ألمانيا النهائي للمرة الأولى في تاريخها، حيث يُعدّ المركز الثالث الذي حققه جيل ديرك نوفيتسكي العام 2002 في أنديانابوليس الأفضل في تاريخ البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

مدرب ألمانيا الكندي هربرت يتحدث عن المنافسة

قال مدرب ألمانيا، الكندي غوردون هربرت: «هذه المجموعة من اللاعبين تريد الفوز بالميدالية الذهبية. لم نصل إلى حيث نريد بعد». احتلت ألمانيا المركز الثالث في كأس أوروبا العام الماضي. وأكد فرانتس فاغنر نجم «دي مانشافت»: «عازمون على عدم تفويت أي فرصة أخرى».

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نجم أورلاندو ماجيك فاغنر: لقد حققنا هدفا كبيرا

أضاف فاغنر، الذي يلعب لفريق أورلاندو ماجيك في الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي أيه): «لقد حققنا هدفا كبيرا، ونحن على بعد فوز واحد. منذ اليوم الأول الذي اجتمعنا فيه في الصيف، كنا نؤمن بأننا مجموعة مميّزة، ويمكننا الفوز على أي فريق».

أهمية كبرى تحظى بها قمة الأحد بعد خروج أكبر قطبين

تكتسي موقعة الأحد أهمية كبرى للبلدين اللذين حجزا مقعدين لهما في أولمبياد باريس صيف 2024، كونهما على موعد مع فرصة ذهبية لمعانقة اللقب للمرة الأولى. وتتسلّح صربيا بتشكيلة مخضرمة بقيادة الهدّاف بوغدان بوغدانوفيتش، بينما يُعد الجيل الألماني الحالي من الأفضل في تاريخها، بقيادة الأخوين فرانتس وموريتس فاغنر، وصانع الألعاب دنيس شرودر.

المنتخب الألماني دون أي هزيمة في المونديال الحالي

لا يزال المنتخب الألماني الوحيد دون أي هزيمة في المونديال الحالي، حيث فاز في مبارياته كافة في طريقه إلى النهائي، ليثبت علو كعبه، وتقدمه الهائل فنيا في السنوات الأربع الأخيرة، بعدما احتل المركز السابع عشر في مونديال 2019 في الصين، عندما أحرزت إسبانيا اللقب على حساب الأرجنتين.

النجم الصربي بوغدان بوغدانوفيتش (يمين) في مواجهة كندا في نصف نهائي مونديال السلة، 8 أغسطس 2023. (فرانس برس)