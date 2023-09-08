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ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 04:58 مساء
ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها
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تأهل المنتخب الألماني إلى نهائي بطولة كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه، اليوم الجمعة، على منتخب الولايات المتحدة الأميركية بنتيجة 113-111 في العاصمة الفلبينية مانيلا، ليضرب موعداً، بعد غد الأحد، مع منتخب صربيا الفائز على كندا 95-86.

النهائي الأول لألمانيا
أفضل نتيجة لألمانيا كانت المركز الثالث في مونديال كرة السلة العام 2002، بينما أخفق المنتخب الأميركي في متابعة مشواره نحو لقب السادس في تاريخه، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ألمانيا تهزم لاتفيا وتواجه أميركا في نصف نهائي مونديال السلة
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

وخاض المنتخب الأميركي كأس العالم لكرة السلة من دون أبرز نجوم دوري المحترفين الأميركي، مكتفياً بقائمة من اللاعبين البدلاء، قادها المدرب ستيف كير.

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