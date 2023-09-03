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فرانشيسكو بانايا يتعرض لحادث مروع خلال بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 09:27 مساء
فرانشيسكو بانايا يتعرض لحادث مروع خلال بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية (فيديو)
فرانشيسكو بانايا يطمئن متابعيه على سلامته بعد الفحوصات الطبية بالمستشفى (حساب المتسابق الإيطالي على فيسبوك)
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غادر الإيطالي فرانشيسكو بانايا، بطل العالم في سباقات الجائزة الكبرى للدراجات النارية، المستشفى بعدما أجرى الأطباء العديد من الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته في أعقاب الحادث الخطير الذي تعرض له اليوم الأحد، خلال مشاركته في سباق جائزة كتالونيا الكبرى بمدينة برشلونة.

دراجة تدهس المتسابق الإيطالي
وعبر حسابه على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، وجه فرانشيسكو بانايا الشكر لكل الذين غمروه بمشاعر الحب وأرادوا الاطمئنان عليه، في أعقاب الحادث الذي وقع خلال السباق.

وشهد سباق الجائزة الكبرى لإقليم كتالونيا ببطولة العالم للدراجات النارية، حادثًا مروعًا تسبب فيه الإيطالي إنيا باستياني الذي اصطدمت دراجته بدراجة فرانشيسكو بانايا، ما أدى إلى سقوط الأخير وسط مضمار السباق.

وسقط بانايا أمام المتسابق الجنوب أفريقي براد بيندر الذي دهس ساق الإيطالي رغمًا عنه، في مشهد صدم الجمهور. وتوقف السباق لإخراج فرانشيسكو بانايا من المضمار، فيما انسحب إنيا باستياني، حيث جرى نقل كلا المتسابقين إلى المستشفى بسبب الحادث.

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وأكدت إدارة سباق جائزة كتالونيا للدراجات النارية في بيان أصدرته مساء اليوم، أن بانايا أصيب بعدة كدمات في أنحاء جسده، لكن الفحوص الطبية الإضافية أظهرت عدم وجود أي كسور، وأن بطل العالم سيتمكن من العودة إلى إيطاليا مع باقي زملائه، مساء اليوم.

فيما أصيب إنيا باستياني بكسر في الكاحل الأيسر، وكسر آخر في يده اليسرى، وقام الأطباء بتثبيت يده وكاحله بالجبس، لتمكينه من السفر إلى إيطاليا مع زملائه.

من جانبها، أكدت بطولة العالم لسباقات الدرجات النارية أنها ستقوم بدراسة الحادث بعناية فائقة وتحليله من أجل الوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون تكراره مرة أخرى.

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