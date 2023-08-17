وفاة متسابق الدراجات النارية نوجوتشي بعد حادث خطير بإندونيسيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال منظمون اليوم الخميس: إن متسابق الدراجات النارية الياباني هاروكي نوجوتشي (22 عامًا) فارق الحياة، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في حادث وقع قبل أيام خلال الجولة الرابعة من بطولة «آسيا رود» في إندونيسيا.

نوجوتشي تعرض لإصابات قاتلة

وأعلن مسؤولو البطولة في بيان أن نوجوتشي متسابق فريق «إس.دي.جيه هوندا» للدراجات النارية، الذي احتل المركز الثالث في سباق «سوزوكا - ثماني ساعات» هذا الشهر، توفي في مستشفى بشرق إندونيسيا متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها في الحادث، وقدموا العزاء لعائلة وأصدقاء نوجوتشي، وفقًا لوكالة «رويترز».

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وقضى نوجوتشي، الذي سطع اسمه في عالم سباقات الدراجات النارية في 2021 حين فاز بلقب سوبر ستوك 600 في اليابان، ثلاثة أيام في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة، فيما تقرر إلغاء السباق بعد الحادث الذي وقع عند المنعطف العاشر.