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إثارة وهدوء في الساعات الأخيرة من «ميركاتو» الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 04:27 مساء
إثارة وهدوء في الساعات الأخيرة من «ميركاتو» الدوري الإسباني
جواو كانسيلو لاعب برشلونة الجديد (حساب النادي على منصة إكس)
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شهد أمس الجمعة في الساعات الأخيرة قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية في الدوري الإسباني الكثير من المفاجآت؛ حيث تمكن نادي برشلونة من إتمام انتقال اللاعبين البرتغاليين جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، وجواو كانسيلو من مانشستر سيتي، كما غادر عبدالصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس، وكذلك انتقل كل من أنسو فاتي إلى برايتون وكليمنت لينغليه إلى أستون فيلا وإيريك غارسيا إلى جيرونا، على سبيل الإعارة.

هدوء في ريال مدريد
جاء تواجد النجمين البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو في برشلونة عندما تم بالفعل تأكيد رحيل لينغليه وفاتي على سبيل الإعارة، وبينما كان بيع الزلزولي إلى بيتيس وإعارة إيريك غارسيا إلى جيرونا يكتسبان قوة، وتم تأكيد جميع الصفقات على مدار اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وفي تلك الأثناء، سيطر الهدوء على المنافس التاريخي ريال مدريد، ولم تشتعل النيران التي كانت ستترتب على وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى مدريد في الساعات السابقة، وبات من المؤكد بقاؤه في صفوف باريس سان جيرمان، ولم يشهد النادي «الملكي» أحداثًا كبيرة خلال «ميركاتو» الصيف، باستثناء الموافقة على إعارة راينير إلى فروزينوني الإيطالي، وبيع ألفارو أودريوزولا إلى ريال سوسيداد في اللحظات الأخيرة.

ولم يحدث أي شيء آخر في أتلتيكو مدريد، باستثناء رحيل جواو فيليكس إلى برشلونة، وبهذه الطريقة يظل الجناح البلجيكي يانيك فيريرا داخل صفوف الفريق في انتظار الانتقال إلى الدوري السعودي الذي سيغلق سوق انتقالاته في 20 سبتمبر الجاري.

وكان فريق مدريدي آخر، هو خيتافي، واحدًا من أكثر الفرق التي أثارت الانتباه؛ حيث نجح في ضم المهاجم ميسون غرينوود على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، ليبتعد بذلك عن مشكلاته غير الرياضية ويركز على كرة القدم، كما انضم أيضًا إلى الفريق كل من أوسكار رودريغيز ودييغو ريكو، قادمين على سبيل الإعارة من إشبيلية وريال سوسييداد على التوالي.

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وكل الصفقات التي تم الاتفاق عليها أمس الجمعة، كان لها صدى في مقر رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» حيث وفرت الرابطة لوسائل الإعلام غرفة يمكنهم من خلالها متابعة تطور الأحداث دقيقة بدقيقة.

وكان الهدوء هو النغمة السائدة في الساعات الأولي، ولكن مع مرور الساعات، كان انتقال جواو فيليكس إلى نادي برشلونة إحدى الصفقات التي أثارت الكثير من الاهتمام.

آلية تسجيل اللاعبين
وبالإضافة إلى ذلك، ظهر مدير المسابقات في «لا ليغا» لويس خيل، والمدير العام، خابيير غوميز، أمام وسائل الإعلام، وأوضح كلاهما تفاصيل كيفية سريان الأمور في المقر، والإجراءات المتبعة للموافقة على عملية انتقالات اللاعبين.

وأوضح خيل: «لدينا آلية إلكترونية لا تستطيع الأندية إدخال أي بيانات فيها بعد منتصف الليل، لأن أي عملية انتقال تذهب أولًا إلى قسم المراقبة الاقتصادية؛ حيث يتم تحليلها ضمن القواعد الاقتصادية المتبعة».
وأشار غوميز: «الأندية تعرف جيدًا ما يجب عليها إرساله، ليست هناك حاجة لتذكيرهم بأي شيء، نحن هنا للتحقق من أن كل شيء يسير على ما يرام، وأن لديهم الرصيد الكافي».

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