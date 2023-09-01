30 مليون يورو تقرب سفيان أمرابط من مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

كثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من جهوده الرامية إلى التعاقد مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط قبل إغلاق نافذة انتقالات اللاعبين في إنجلترا.

مهمة اللحظات الأخيرة للتعاقد مع أمرابط

وكشفت جريدة «ذا أثلتيك» البريطانية اليوم الجمعة، أن مدير المفاوضات في مانشستر يونايتد مات هارغريفيس، سافر إلى إيطاليا لمحاولة إبرام صفقة مع نادي فيورنتينا الإيطالي والتعاقد مع سفيان أمرابط، قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

وقالت الجريدة البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد يجهز عرضًا بقيمة ثلاثين مليون يورو لضم الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى صفوفه.

وذكرت «ذا أثلتيك» أنه لا يوجد اتفاق نهائي بين الناديين حتى الآن، لكن النادي الإنجليزي واثق من إتمام صفقة سفيان أمرابط من فيورنتينا الإيطالي.

من جهتها قالت جريدة «توك سبورت» إن لدى مانشستر يونايتد طائرة خاصة جاهزة لنقل اللاعب إلى مدينة مانشستر في حال التوصل إلى اتفاق اليوم.

وأبدى مانشستر يونايتد رغبة قوية في التعاقد مع الدولي المغربي، على الرغم من منافسة أندية عملاقة مثل ليفربول وبرشلونة وفولهام.

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وقدم سفيان أمرابط أداء رائعًا مع منتخب المغرب في مونديال 2022 بقطر، وقاد «أسود الأطلس» إلى بلوغ نصف نهائي كأس العالم واحتلال المركز الرابع في كأس العالم بعد الإطاحة بمنتخبات قوية مثل بلجيكا، وكندا، وإسبانيا، والبرتغال.

وفي إحصائية مثيرة استعاد سفيان أمرابط الكرة 57 مرة خلال كأس العالم 2022، وهو أكبر رقم يسجله لاعب عربي وأفريقي ببطولة واحدة منذ بداية تسجيل الإحصائيات عام 1966.