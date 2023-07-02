مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل بقوة في مفاوضات مع نادي فيورنتينا الإيطالي، للتعاقد مع نجم الفريق سفيان أمرابط في فترة الانتقالات الحالية.

أمرابط يحصل على ضعف الراتب

وقالت جريدة «فوتبول إيطاليا»، اليوم الأحد، إن النادي الإنجليزي اتفق مع اللاعب الدولي المغربي على منحه ضعف الراتب الذي يحصل عليه حاليًا مع ناديه الإيطالي، وأنه جرى التوصل إلى اتفاق حول الشروط الشخصية لسفيان أمرابط.

وأشارت إلى أن أمرابط كان قد اقترب من الرحيل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن نادي فيورنتينا رفض فكرة رحيله، بينما حاليًا يحظى سفيان أمرابط بمطاردة قوية من أندية الدوري السعودي وأتلتيكو مدريد وميلان وبايرن ميونخ.

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وأضافت «فوتبول إيطاليا» أن مانشستر يونايتد يتبقى له الاتفاق على القيمة المالية للصفقة مع فيورنتينا، خاصة أن أمرابط يرتبط بعقد معه حتى صيف 2024، مع خيار التمديد لموسم آخر

وأوضحت الجريدة أن النادي الإيطالي طلب الحصول على ثلاثين مليون يورو، للموافقة على بيع اللاعب (26 عامًا)، خاصة أنه كان أحد نجوم منتخب المغرب في كأس العالم 2022.