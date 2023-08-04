عوائق مادية تهدد انتقال سفيان أمرابط لمانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت عملية انتقال الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى ناي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهددة بسبب الظروف المادية للنادي الإنجليزي.

عوائق مادية تواجه مانشستر يونايتد

جريدة «ذا صن» البريطانية أكدت أن سفيان أمرابط أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية. غير أن تلك الموافقة ستبقى معلقة على أن يتجاوز النادي عائقاً صعباً قد يعرقل الصفقة.

وقالت الجريدة إن مانشستر يونايتد سيتعين عليه أولاً التخلص من بعض اللاعبين، حتى يحصل النادي على دعم مادي من عمليات البيع.

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وأضافت أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى إلى بيع فريد وفان دي بيك وأنتوني مارتيال وبراندون ويليامز، حتى يفسحوا المجال للتعاقد مع سفيان أمرابط.

وأشارت «ذا صن» إلى أن الأمر لا يقتصر على صفقة سفيان أمرابط، حيث إن مانشستر يونايتد سينفق 72 مليون جنيه إسترليني، لضم الدنماركي راسموس هويلوند.

وأكدت أن مانشستر يونايتد لديه الأفضلية في ضم لاعب وسط فيورنتينا الذي تلقى عروضاً أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني والأهلي السعودي.