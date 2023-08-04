  • Alwasat News
Atwasat

عوائق مادية تهدد انتقال سفيان أمرابط لمانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 01:53 مساء
عوائق مادية تهدد انتقال سفيان أمرابط لمانشستر يونايتد
سفيان أمرابط (أرشيفية إكس)
alwasat radio

أصبحت عملية انتقال الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى ناي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهددة بسبب الظروف المادية للنادي الإنجليزي.

عوائق مادية تواجه مانشستر يونايتد
جريدة «ذا صن» البريطانية أكدت أن سفيان أمرابط أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية. غير أن تلك الموافقة ستبقى معلقة على أن يتجاوز النادي عائقاً صعباً قد يعرقل الصفقة.

وقالت الجريدة إن مانشستر يونايتد سيتعين عليه أولاً التخلص من بعض اللاعبين، حتى يحصل النادي على دعم مادي من عمليات البيع.

مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية

وأضافت أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى إلى بيع فريد وفان دي بيك وأنتوني مارتيال وبراندون ويليامز، حتى يفسحوا المجال للتعاقد مع سفيان أمرابط.

وأشارت «ذا صن» إلى أن الأمر لا يقتصر على صفقة سفيان أمرابط، حيث إن مانشستر يونايتد سينفق 72 مليون جنيه إسترليني، لضم الدنماركي راسموس هويلوند.

وأكدت أن مانشستر يونايتد لديه الأفضلية في ضم لاعب وسط فيورنتينا الذي تلقى عروضاً أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني والأهلي السعودي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية

مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
أراء مستنسخة

أراء مستنسخة
شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً

بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً

الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن ...
عمالقة الدوري الإنجليزي يهددون طموحات مانشستر سيتي في الموسم الجديد
عمالقة الدوري الإنجليزي يهددون طموحات مانشستر سيتي في الموسم ...
نيمار يحفظ ماء وجه باريس سان جيرمان في ختام جولته الآسيوية
نيمار يحفظ ماء وجه باريس سان جيرمان في ختام جولته الآسيوية
الرجاء المغربي يهزم الوحدة الإماراتي ويتأهل لدور الثمانية متصدرا المجموعة الرابعة بالبطولة العربية
الرجاء المغربي يهزم الوحدة الإماراتي ويتأهل لدور الثمانية متصدرا ...
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية ......
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ......
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها...
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس...
المزيد
عوائق مادية تهدد انتقال سفيان أمرابط لمانشستر يونايتد
عوائق مادية تهدد انتقال سفيان أمرابط لمانشستر يونايتد...
رونالدو يشيد بالزمالك ويصفه بالفريق المنظم والصعب
رونالدو يشيد بالزمالك ويصفه بالفريق المنظم والصعب...
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب ......
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي ......
الرجاء المغربي يهزم الوحدة الإماراتي ويتأهل لدور الثمانية متصدرا المجموعة الرابعة بالبطولة العربية
الرجاء المغربي يهزم الوحدة الإماراتي ويتأهل لدور الثمانية ......
المزيد