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كورتوا يبدأ مرحلة التعافي من جراحة الرباط الصليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 09:38 مساء
كورتوا يبدأ مرحلة التعافي من جراحة الرباط الصليبي
تيبو كورتوا في مستهل مرحلة إعادة التأهيل (حساب اللاعب على منصة إكس)
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بدأ حارس مرمى فريق ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، مرحلة التعافي، بعد خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته.

كورتوا يطمئن جماهير ريال مدريد
تعرض كورتوا لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى خلال تدريبات ريال مدريد، ولكنه عاد الآن لـ«الملكي» من أجل بدء خطواته الأولى في عملية إعادة التأهيل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وطمأن كورتوا جماهير ريال مدريد بشأن لياقته البدنية، حيث سعى لإبلاغهم بآخر المستجدات فيما يتعلق بإصابته.

وكتب الحارس الدولي على حسابه الشخصي بمنصة «إكس» اليوم الأربعاء: «شكراً للجميع على الدعم والطاقة. أسير الآن في الخطوات الأولى نحو طريق التعافي».

وفور إصابة كورتوا، تعاقد ريال مدريد مع الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لموسم من أجل تعويض غياب الحارس البلجيكي.

ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لجراحة ناجحة
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وحافظ أريزابالاغا على نظافة شباكه في ظهوره الأول مع الريال خلال فوز الفريق 1-0 على سيلتا فيغو ببطولة الدوري الإسباني، السبت الماضي.

وقد تحدث كيبا (28 عاماً)، في وقت سابق، عن عزمه جعل انتقاله لريال مدريد انتقالا دائما، مشدداً على رغبته في التنافس مع كورتوا على حراسة عرين فريق العاصمة الإسبانية بصورة أساسية، وذلك بعد شفاء الحارس البلجيكي من إصابته، وعودته للمشاركة في منافسات ريال مدريد.

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