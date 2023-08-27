سباق الماراثون: الأوغندي كيبلانغات يحرز ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز العداء الأوغندي فيكتور كيبلانغات ذهبية سباق الماراثون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، الأحد في بودابست، مسجلا 2.08.53 ساعة.

واجتاز كيبلانغات خط النهاية بفارق مريح، بعد أن بقي الفارق ضئيلا جدا بين كوكبة من العدائين الأوغنديين والكينيين حتى الكلم الثلاثين، حيث انطلق الأوغندي وحيدا قبل نهاية السباق بنحو 15 دقيقة.

أما الأثيوبي تاميرات تولا، حامل اللقب في النسخة الأخيرة في يوجين العام الماضي، عندما سجل أفضل توقيت في بطولات العالم، فلم يكمل السباق.

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وقال الفائز: «كان الفوز بالذهبية حلمي، وقد تحقق أخيرا».

وأضاف: «العام الماضي أصبحت بطل ألعاب الكومنولث، وهذا ما جعلني أفكر بأنه يتعين علي أن أصبح بطلا للعالم».

وتابع كيبلانغات: «كان الأمر صعبا للغاية اليوم بسبب الحرارة المرتفعة. لكني شعرت بالراحة، لأني استعددت جيدا في هذه الأجواء. كنت أدرك أن الأمر ممكن، لأنني تدربت جيدا».