رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، تعاقده مع اللاعب الإسباني الشاب غابري فييغا قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني لمدة ثلاث سنوات.

غابري فييغا بالألوان الأجمل

وكتب الأهلي السعودي عبر حسابه على منصة «إكس»: «الجوهرة فييغا بالألوان الأجمل»، كما نشر مقطع فيديو يظهر رحلة غابري فييغا من إسبانيا صوب السعودية معلقًا «جوهرة إسبانيا، سيقف ليردد النشيد»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وينتقل غابري فييغا (21 عامًا فقط) إلى الدوري السعودي بعد اللعب طيلة مسيرته في صفوف سيلتا فيغو؛ حيث برز مع فريقه الأول العام الماضي، مما أثار اهتمام العديد من الأندية في إسبانيا وأوروبا؛ حيث تمكن من جذب اهتمام أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ونابولي الإيطالي، باعتباره أحد أبرز المواهب الكروية الصاعدة في الكرة الإسبانية.

وخاض غابري فييغا 36 مباراة في الدوري الإسباني، سجل فيها هدفين، بجانب ثلاثة أهداف في كأس الملك. وكان أحد أبرز اللاعبين في فريق سيلتا فيغو، وشارك في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، التي حصلت فيها إسبانيا على المركز الثاني بعد خسارتها بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية أمام منتخب إنجلترا.

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وقبل يومين من الإعلان الرسمي عن الصفقة، كشفت جريدة «سبورت» الإسبانية أول من أمس الخميس، أن الأهلي السعودي نجح في ضم غابري فييغا، معتبرة أن هذه الصفقة تعد مفاجأة مدوية، خاصة أن نابولي الإيطالي كان قريبًا من الحصول على موافقة سيلتا فيغو واللاعب، إلا أن النادي السعودي تمكن من حسم الصفقة لمصلحته.

وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن الدوري السعودي يواصل التأكيد أنه لن يكون هناك حدود لنوعية الصفقات بالتعاقد مع غابري فييغا لينضم إلى كوكبة من النجوم الذين خطفوا الأنظار في سوق الانتقالات الصيفية.