تقارير إسبانية.. الأهلي السعودي يخطف غابري فييغا من عمالقة إسبانيا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إسبانية أن نادي الأهلي السعودي نجح في التغلب على عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وأيضا نابولي الإيطالي، بنجاحه في خطف أحد المواهب الصاعدة بقوة في الملاعب الإسبانية.

الأهلي يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة ونابولي

وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية إن الأهلي السعودي نجح في إبرام صفقة من العيار الثقيل، بتعاقده مع الموهوب الإسباني غابري فييغا لاعب سيلتا فيغو الإسباني.

وأضافت أن نجاح الأهلي السعودي في التعاقد مع غابري فييغا (21 عاما) يعد مفاجأة مدوية، خاصة أن نادي نابولي كان قد اقترب من ضم اللاعب إلى صفوفه.

وأشارت «سبورت» إلى أنه لم يتوقع أحد أن يكون أحد أبرز المواهب في الدوري الإسباني والمطلوب من برشلونة وريال مدريد، بينما كان على مشارف الانتقال إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي، أن ينتقل إلى الأهلي السعودي.

وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن الدوري السعودي يواصل التأكيد أنه لن يكون هناك حدود لنوعية الصفقات بالتعاقد مع غابري فييغا لينضم إلى كوكبة من النجوم الذين خطفوا الأنظار في سوق الانتقالات الصيفية.

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وأكدت «سبورت» أن سيلتا فيغو وافق على عرض الأهلي السعودي كما وافق اللاعب نفسه على الانتقال إلى النادي السعودي.

من جانبه، لم يقم نادي الأهلي السعودي حتى الآن بالإعلان رسميا عن تعاقده مع غابري فييغا أو الاتفاق مع نادي سيلتا فيغو على الصفقة، كما لم يقم النادي بنفي تقرير جريدة «سبورت» بشأن التعاقد مع اللاعب الإسباني.