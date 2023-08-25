ثورة غضب من بطلات المنتخب الإسباني: لن نلعب في وجود رويباليس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللاعبات الإسبانيات الـ23 اللواتي توجن بطلات للعالم في كرة القدم النسائية أنهن لن يمّثلن منتخب بلادهن تحت الإدارة الحالية برئاسة لويس روبياليس، في أعقاب فضيحة تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بكأس العالم، ورفضه الاستقالة.

وقالت 55 لاعبة، من بينهن البطلات الـ23، في بيان، الجمعة: «بعد كل ما حدث خلال حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للسيدات، نريد أن نوضح أن جميع اللاعبات اللواتي وقّعن على هذا البيان لن يلبّين دعوة المنتخب الوطني إذا استمر القادة الحاليون».

اللاعبة صاحبة الواقعة تتمسك بموقفها: قبلة رئيس الاتحاد لم تكن برضائي

قبل ذلك، كررت لاعبة كرة القدم الإسبانية جني هيرموسو أن قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لم تكن برضاها.

وأوضحت هيرموسو في بيان: «أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي على القبلة، ولم أسعَ بأي طريقة إلى إثارة الرئيس. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها».