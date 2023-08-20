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أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 04:48 مساء
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي (رويترز)
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بعد مسيرة طويلة مع فريق ريال مدريد الإسباني، حظي المدير الفني للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتقدير خاص بدخوله تاريخ النادي الإسباني العريق بعدما أصبح ثالث أكثر المدربين قيادة للفريق «الملكي» في الدوري الإسباني «لا ليغا» بـ154 مباراة.

أنشيلوتي يتفوق على ديل بوسكي
وتفوق أنشيلوتي بذلك الرقم على فيسينتي ديل بوسكي، لكنه حل ثالثًا بعد ميغيل مونيوث وزين الدين زيدان، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وحقق أنشيلوتي هذا الإنجاز بعد فوز ريال مدريد على ألميريا خارج قواعده بثلاثة أهداف لهدف واحد.

يعد هذا هو الانتصار رقم 170 الذي يحققه أنشيلوتي مع ريال مدريد من أصل 238 مباراة قادها في مختلف المسابقات.

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ويعد أنشيلوتي كذلك ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع ريال مدريد بعدما قاده إلى التتويح بعشرة ألقاب ويتبقى له لقب للحاق بزيدان.

ويحتل الفرنسي زين الدين زيدان المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين قيادة لريال مدريد في الدوري الإسباني «لا ليغا» بـ183 مباراة، أما الصدارة فتبقى بعيدة وصعبة المنال، وربما شبه مستحيلة، مع ميغيل مونيوث الذي قاد الفريق «الملكي» في 424 مباراة.

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