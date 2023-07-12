  • Alwasat News
Atwasat

اتهام كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 06:49 مساء
اتهام كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي في إسبانيا
أنشيلوتي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

من المقرر أن يخضع المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للمحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي بسبب تهرّبه من إعلان أرباح حقوق الصور في العام 2014 لمكتب الضرائب الإسباني.

أنشيلوتي اعترف بالتهرب الضريبي
قالت قاضية إسبانية إن أنشيلوتي اعترف بالأفعال التي حرمت الخزانة العامة الإسبانية إيرادات تزيد على 38 ألف يورو، في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء.

وقالت القاضية، في النتائج التي توصلت إليها، إنه من الواضح أن هناك مؤشرات كافية لاعتبار الأفعال قيد التحقيق يُمكن أن تشكّل جريمة محتملة ضد الخزانة العامة.

وأعلن أنشيلوتي أرباحه كمدرب لريال مدريد خلال السنة الضريبية 2014 دون أن يكشف أرباحه العائدة من حقوق صورته أو أي دخل آخر ذي صلة، وفقا لاتهامات مكتب الضرائب الإسباني.

اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا
نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي

ورفض مسؤول المحكمة شكوى مماثلة حول الإقرار الضريبي لأنشيلوتي لعام 2015، والذي قدمه في أثناء إقامته في المملكة المتحدة.

وقد تولى البالغ «64 عامًا» تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر النادي الإسباني في مايو 2015، للإشراف على تدريب بايرن ميونخ الألماني في العام التالي.

وأشرف أنشيلوتي، في وقت لاحق، على تدريب نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في العام 2021، حيث يتبقى عام واحد على عقده.

وأعلن الاتحاد البرازيلي، في وقت سابق خلال يوليو الحالي، أن كارلو أنشيلوتي وافق على تدريب المنتخب البرازيلي بدءا من يونيو 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر

تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»

«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»
ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في كل مكان

ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في ...
«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة

«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة
للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)

للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)
تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»

تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»
بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب

بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب
لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة بطرابلس

لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة ...
الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي
هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. التونسية أنس جابر بعد التأهل لربع ويمبلدون للتنس: سأسعى للثأر من إيلينا
شاهد.. التونسية أنس جابر بعد التأهل لربع ويمبلدون للتنس: سأسعى ...
تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»
تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»
«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة
«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة
ميسي: سأبذل قصارى جهدي مع إنتر ميامي.. ولا أفكر في الاعتزال
ميسي: سأبذل قصارى جهدي مع إنتر ميامي.. ولا أفكر في الاعتزال
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا...
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي ......
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو...
رياض محرز يقترب من الأهلي السعودي مقابل خمسة أضعاف راتبه في مانشستر سيتي
رياض محرز يقترب من الأهلي السعودي مقابل خمسة أضعاف راتبه في ......
المزيد
اتهام كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي في إسبانيا
اتهام كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي في إسبانيا...
برشلونة يتعاقد مع خليفة ليفاندوفسكي
برشلونة يتعاقد مع خليفة ليفاندوفسكي...
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون ......
ميسي: سأبذل قصارى جهدي مع إنتر ميامي.. ولا أفكر في الاعتزال
ميسي: سأبذل قصارى جهدي مع إنتر ميامي.. ولا أفكر في الاعتزال...
المزيد