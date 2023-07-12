اتهام كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن يخضع المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للمحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي بسبب تهرّبه من إعلان أرباح حقوق الصور في العام 2014 لمكتب الضرائب الإسباني.

أنشيلوتي اعترف بالتهرب الضريبي

قالت قاضية إسبانية إن أنشيلوتي اعترف بالأفعال التي حرمت الخزانة العامة الإسبانية إيرادات تزيد على 38 ألف يورو، في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء.

وقالت القاضية، في النتائج التي توصلت إليها، إنه من الواضح أن هناك مؤشرات كافية لاعتبار الأفعال قيد التحقيق يُمكن أن تشكّل جريمة محتملة ضد الخزانة العامة.

وأعلن أنشيلوتي أرباحه كمدرب لريال مدريد خلال السنة الضريبية 2014 دون أن يكشف أرباحه العائدة من حقوق صورته أو أي دخل آخر ذي صلة، وفقا لاتهامات مكتب الضرائب الإسباني.

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ورفض مسؤول المحكمة شكوى مماثلة حول الإقرار الضريبي لأنشيلوتي لعام 2015، والذي قدمه في أثناء إقامته في المملكة المتحدة.

وقد تولى البالغ «64 عامًا» تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر النادي الإسباني في مايو 2015، للإشراف على تدريب بايرن ميونخ الألماني في العام التالي.

وأشرف أنشيلوتي، في وقت لاحق، على تدريب نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في العام 2021، حيث يتبقى عام واحد على عقده.

وأعلن الاتحاد البرازيلي، في وقت سابق خلال يوليو الحالي، أن كارلو أنشيلوتي وافق على تدريب المنتخب البرازيلي بدءا من يونيو 2024.