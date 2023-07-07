اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن طريق اللاعب التركي أردا غولر، المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد، لن يكون مفروشا بالورود. وقالت إنه سيتعرض لاختبارات قاسية، حتى يجد لنفسه مكانا في صفوف الفريق الأول للنادي الإسباني.

مستقبل غولر مع ريال مدريد مهدد

ذكرت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن أردا غولر قد لا يلعب في الموسم المقبل مع ريال مدريد، مشيرة إلى أن معسكر الإعداد الذي سيخوضه الفريق، استعدادا للموسم الكروي المقبل، سيحدد بشكل كبير موقفه مع الفريق.

وأضافت الجريدة: «اللاعب المنضم إلى ريال مدريد، قادماً من فنربخشة التركي، سيخضع للتجربة من قِبل المدير الفني كارلو أنشيلوتي خلال معسكر الفريق في أميركا».

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وأشارت إلى أن المدرب الإيطالي سيدفع بأردا غولر في مباريات ودية مهمة أمام ميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس، لتحديد مستقبله، وما إذا كان سيكون ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل، أو ستتم إعارته إلى أحد أندية الدوري الإسباني، ليتطور فيها قبل استعادته مرة أخرى في المستقبل.

ريال مدريد ينتظر مصير صفقة مبابي

من ناحية أخرى، أكدت «موندو ديبورتيفو» أن ريال مدريد ينتظر معرفة ما ستؤول إليه صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي. وأوضحت إن توظيف أردا غولر الشاب لن يكون في وسط الملعب، في ظل وجود أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وفيدي فالفيردي وتوني كروس ولوكا مودريتش وداني سيبايوس وجود بيلينغهام وداني سيبايوس.

وكشفت أن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي يفكر في وضع غولر على الجناح الأيمن، ليدعم خط الهجوم، خاصة عقب رحيل ماركو أسينسيو.