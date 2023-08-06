إلغاء كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لتدني جودة مياه نهر السين

القاهرة - بوابة الوسط

قرر منظمو سباق كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة في باريس، اليوم الأحد، إلغاء السباق بعدما تسبب هطول الأمطار الغزيرة في تدني جودة المياه في نهر السين لما دون أدنى معايير الصحة.

السين يستضيف المنافسات الأولمبية

ومن المقرر أن تقام منافسات ماراثون السباحة خلال دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في نهر السين. وقال الاتحاد الدولي للسباحة إن هناك حاجة لعمل إضافي لضمان وجود خطط بديلة لمنع تكرار مثل هذا الموقف خلال الدورة الأولمبية أو غيرها من السباقات، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

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وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للسباحة جيل سيزيونالي في تصريح إذاعي، إنه يشعر بالإحباط بسبب إلغاء السباق، لأن الرياضيين كانوا يحلمون بالمنافسة في واحدة من أجمل البقاع في العالم.

ومنع منظمو السباق المتسابقين من التدرب الجمعة بسبب تدني مستوى جودة المياه.