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المنتخب الوطني للسباحة يتوجه إلى اليابان للمشاركة في بطولة العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 20 يوليو 2023, 05:04 مساء
المنتخب الوطني للسباحة يتوجه إلى اليابان للمشاركة في بطولة العالم
منتخب ليبيا للسباحة قبل توجهه إلى اليابان (الإنترنت: حساب الاتحاد الليبي للسباحة على فيسبوك)
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غادر صباح يوم الخميس المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في بطولة العالم العشرين للسباحة «فوكوكا - اليابان 2023».

ليبيا تشارك بسباحين في البطولة
يضم المنتخب الوطني للسباحة، السباح عبدالحي عبدالمنعم عاشور والسباح محمد أمين قطاط، والمدرب الدولي علي عبدالله أبوفارس. ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 23 إلى 30 يوليو الجاري.

الجدير بالذكر بأن منافسات البطولة تشمل الغطس والسباحة الفنية والمياه المفتوحة، إلا أن المنتخب الوطني سوف يشارك في منافسات السباحة فقط التي تضم ست ألعاب هي: السباحة الحرة وسباحة الغطس وسباحة الغطس العالي ومنافسات كرة الماء والسباحة الفنية وسباحة المياه والسباحة المفتوحة.

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وسوف يشارك السباح عبدالحي عاشور في سباق 100 متر حرة و100 متر فراشة، بينما يشارك السباح محمد قطاط في سباق سباحة 50 متر حرة و50 متر فراشة.
يرافق بعثة المنتخب الوطني للسباحة، رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان محمد القنين، ونائب رئيس الاتحاد الليبي للسباحة مالك مختار السوسي، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي والانتخابي لعالم الألعاب المائية فوكوكا 2023 لانتخاب رئيس وأمين صندوق عالم الألعاب.

منتخب ليبيا للسباحة قبل توجهه إلى اليابان (الإنترنت: حساب الاتحاد الليبي للسباحة على فيسبوك)
منتخب ليبيا للسباحة قبل توجهه إلى اليابان (الإنترنت: حساب الاتحاد الليبي للسباحة على فيسبوك)
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