التونسي الحفناوي يقتنص الذهبية الثانية في مونديال السباحة.. ويكشف سر نصيحة والده في حياته

القاهرة - بوابة الوسط

فاز السباح التونسي أحمد الحفناوي بذهبية 1500 متر حرة للرجال، الأحد، في مونديال السباحة الذي تستضيفه اليابان، وحقق الحفناوي زمنًا قدره 14:31:54 دقيقة، متقدمًا على الأميركي بوبي فينكي 14:31:59 د، والأسترالي سام شورت 14:37:28 د.

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بذلك تكون هذه الذهبية الثانية للحفناوي بعد فوزه، الأربعاء، بالمرتبة الأولى في سباق 800 متر سباحة حرة، وتألق الحفناوي في بداياته مع البطولات الفرنسية، كما ارتبط اسمه بأسطورة السباحة التونسية أسامة الملولي، نجم سباقات 400 و800 و1500 متر سابقًا، حسب «فرانس برس».

بدأ الحفناوي مشواره في عالم السباحة بعمر السادسة، بفضل والده، قائلًا «كان والدي رياضيًا، لاعب كرة سلة، وجهني لخوض السباحة لأنها مفيدة من الناحية الصحية وتبني جسدك بشكل جيد».