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الجزائري أسامة شراد يتوج بفضية سباق 1500 متر عدو بدورة الألعاب الجامعية العالمية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 04 أغسطس 2023, 06:31 مساء
الجزائري أسامة شراد يتوج بفضية سباق 1500 متر عدو بدورة الألعاب الجامعية العالمية
الجزائري اسامة شراد يتوج لدى تتويجه بالفضية (فيسبوك)
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أضاف البطل الجزائري أسامة شراد القلادة الثانية للجزائر والعرب في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية التي تتواصل بمدينة تشنغدو الصينية، بتتويجه بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر جري مسجلًا زمنًا قدره 3.40.64 دقيقة، فيما ذهبت ذهبية سباق 1500 متر إلى الفرنسي مانويل بزمن 3.38.61 دقيقة، وحصل متسابق أرمينيا على الميدالية البرونزية بزمن 3.48.26 دقيقة.

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بهذا التتويج ارتفع رصيد الجزائر إلى ميداليتين الأولى كانت برونزية رمي القرص التي فاز بها أسامة الخنوسي، ليصبح ترتيب الجزائر الثالث والثلاثين في جدول الميداليات.

جدول الميداليات بعد اليوم السادس للدورة
1 / الصين 81 ميدالية متنوعة 49 ذهب 16 فضة 16 برونز.
2 / كوريا 16 ذهب 12 فضة 15 برونز.
3 / اليابان 14 ذهب 11 فضة 17 برونز.
4 / الهند 11 ذهب 5 فضة 7 برونز.
5/ إيطاليا 6 ذهب 5 فضة 7 برونز
6 / بولندا 5 ذهب 5 فضة 4 برونز.
7 / إيران 5 ذهب 4 فضة 12 برونز.
8 / إندونيسيا 4 ذهب 3 فضة.
9 / تركيا 3 ذهب 8 فضة 7 برونز.
10 / ألمانيا 3 ذهب 5 فضة 4 برونز.

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