الجزائري أسامة شراد يتوج بفضية سباق 1500 متر عدو بدورة الألعاب الجامعية العالمية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أضاف البطل الجزائري أسامة شراد القلادة الثانية للجزائر والعرب في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية التي تتواصل بمدينة تشنغدو الصينية، بتتويجه بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر جري مسجلًا زمنًا قدره 3.40.64 دقيقة، فيما ذهبت ذهبية سباق 1500 متر إلى الفرنسي مانويل بزمن 3.38.61 دقيقة، وحصل متسابق أرمينيا على الميدالية البرونزية بزمن 3.48.26 دقيقة.

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بهذا التتويج ارتفع رصيد الجزائر إلى ميداليتين الأولى كانت برونزية رمي القرص التي فاز بها أسامة الخنوسي، ليصبح ترتيب الجزائر الثالث والثلاثين في جدول الميداليات.