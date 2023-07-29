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فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 08:19 مساء
فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1
ماكس فيرستابن خلال مشاركته في سباق السرعة ببلجيكا اليوم السبت 29 ليوليو 2023 (الإنترنت)
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فاز سائق فريق ريد بول وحامل اللقب في العامين الماضيين الهولندي ماكس فيرستابن، اليوم السبت، بسباق السرعة لجائزة بلجيكا الكبرى لسباقات سيارات فورمولا 1.

فيرستابن يهيمن على حلبة سبا-فرانكورشان
وتمكن فيرستابن الذي انطلق من المركز الأول، من فرض نفسه على حلبة سبا-فرانكورشان بفارق 6.6 ثوانٍ أمام سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، فيما حلّ سائق ألبين الفرنسي بيار غاسلي ثالثاً، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ونال فيرستابن ثماني نقاط لاحتلاله المركز الأول، معززاً صدارته للترتيب العام بفارق 118 نقطة عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي لم يتمكن من إنهاء السباق.

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وقال فيرستابن بعدما رفع عدد انتصارات فريقه القياسية منذ نهاية العام الماضي إلى 14 فوزاً في 14 سباقاً منها11 سباقاً للجائزة الكبرى وثلاثة سباقات للسرعة، «كان كل شيء تحت السيطرة. كانت السيارة سريعة وحصلنا على أفضل تماسك من الإطارات».

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