العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا

القاهرة - بوابة الوسط

ينتظر محبو كرة القدم وعشاق أسطورة منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، ظهوره الأول، غداً الجمعة، عندما يواجه فريقه إنتر ميامي الأميركي، نظيره كروز أزول المكسيكي، في المباراة الافتتاحية لكأس الدوري 2023.

قرار مشاركة ميسي بيد «تاتا»

وسيكون قرار مشاركة نجم الفريق ميسي متروكاً للمدرب جيراردو مارتينو «تاتا»، الذي سيعقد اجتماعاً مع النجم الأرجنتيني لبحث مدى جاهزيته البدنية.

ويتدرب ميسي بشكل جيد منذ تقديمه رسمياً لاعباً في ميامي الأحد الماضي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي بعقد يمتد لموسمين، وذكرت تقارير أن قيمة العقد تتراوح ما بين خمسين وستين مليون دولار في الموسم الواحد.

إنتر ميامي يحمي ميسي

وأكد لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق بيكهام بأنهم سيحمون نجمهم حتى يتأكدوا من استعداده.

وقال: «ستكون مباراة صعبة، ونحن نعلم أن الفريق المكسيكي رائع ويملك لاعبين جيدين للغاية، لكننا لا نعرف ما إذا كان ميسي سيلعب المباراة أم لا، لأنني أعتقد أنه يحتاج إلى أن يكون جاهزاً، وينبغي علينا أن نقوم بحمايته».

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ومن المتوقع أن تشهد أول مباراة يشارك فيها مع إنتر ميلان اهتماماً إعلامياً وجماهيرياً غير مسبوق، كما ينظر لميسي بأنه اللاعب الذي سيمثل جذباً للدوري الأميركي لكرة القدم الذي اعتاد على استقطاب العديد من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة والشهرة الطاغية، إلا أن معظم هؤلاء النجوم انتقلوا إلى الدوري الأميركي كخطوة أخيرة في مسيرتهم الكروية، لكن تأثير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الدوري الأميركي سيكون كبيراً.

فبرغم تقدمه أيضاً في السن، لكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة لانتقال الأسطورة ميسي، حيث يمثل انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأميركي فرصة رائعة أمام الدوري الأميركي ليحظى بجاذبية هائلة ومتابعة كبيرة على كافة المستويات الإعلامية والجماهيرية.