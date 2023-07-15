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شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 12:28 مساء
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
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نجا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي من حادث مروري بسبب خطأ في السير، وكسره الإشارة الحمراء في ولاية فلوريدا الأميركية، وذلك في أول أيام وصوله إليها، للانضمام إلى صفوف فريقه الجديد إنتر ميامي.

وقد تجاوزت سيارة ميسي الإشارة الحمراء، وسط متابعة معتادة من عدسات المصورين والصحفيين المطاردين له، حسب ما جاء في أحد الفيديوهات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لجريدة «ميرور» البريطانية الشهيرة.

المطاردة جاءت أيضا من عشاق الأسطورة التاريخية الأرجنتينية، الذي قرر تغيير وجهته بالاحتراف في إنتر ميامي الأميركي عن الانضمام للدوري السعودي، بعد تجربة قصيرة في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحاز ميسي مع منتخب بلاده لقب كأس العالم في قطر العام الماضي، ليحصد بذلك جميع الألقاب والكؤوس طول مسيرة عريضة، تصدرها مشواره مع نادي برشلونة الذي صنعه، وحقق معه بطولات وأرقاما فريدة وغير مسبوقة.

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