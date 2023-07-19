الهلال السعودي يقترب من ضم البرازيلي مالكوم من زينت سان بطرسبرج

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «الرياضية» السعودية اليوم الأربعاء، عن توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق نهائي مع زينت سان بطرسبرج الروسي، لشراء عقد الجناح البرازيلي مالكوم فيلبي سيلفا دي أوليفيرا (25 عاماً).

تألق مع برشلونة

ويلعب مالكوم في خط الوسط وعلى الجناحين، وقد كان اللاعب محط أنظار العالم عام 2018 عندما أصبح محوراً لصراع كبير بين روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني حين كان لاعباً في بوردو الفرنسي، إلا أن «البرسا» نجح في الظفر به في صفقة تجاوزت أربعين مليون يورو، لكنه الآن يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال، وفقا للوكالة «الألمانية».

وشارك مالكوم أوليفيرا مع برشلونة في 24 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، لكنه بقي في أغلب المباريات احتياطياً لعثمان ديمبلي وفيلبي كوتينيو.

ولا ينسى أنصار برشلونة العروض الرائعة لمالكوم أمام ريال مدريد في ذهاب كأس الملك، التي أرعب فيها جماهير «الملكي» بمهارته وسرعته.

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وغادر أوليفيرا برشلونة إلى روسيا موسم 2019 نظير أربعين مليون يورو إضافة إلى خمسة ملايين أخرى وفق اتفاقات خاصة، ليصبح رابع أغلى لاعب يبيعه برشلونة في تاريخه، كما جرى اختيار مالكوم للانضمام إلى صفوف منتخب البرازيل أكثر من مرة، لكنه لعب فيها أساسياً مرتين فقط.

وقدم نادي الهلال السعودي عرضاً استثنائياً لشراء عقد مالكوم أوليفيرا، لم يكشف عن قيمته، وقد تلقى موافقة النادي الروسي على إتمام الصفقة، وسيخضع اللاعب لفحص طبي الأسبوع الجاري قبل توقيع العقد النهائي.