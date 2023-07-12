باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه الرامية إلى تدعيم صفوفه وبناء فريق جديد استعدادا للموسم المقبل. ويعد النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد أبرز اللاعبين الذين يستهدفهم نادي العاصمة الفرنسية خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى برناردو سيلفا عدم ممانعة في الرحيل عن مانشستر سيتي خلال الصيف الجاري، على الرغم من أن عقده مع النادي الإنجليزي يستمر حتى صيف 2025.

باريس سان جيرمانيستعد لإرسال عرضا رسميا

وذكرت جريدة «ماركا» الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يستعد لإرسال أولى عروضه لمانشستر سيتي لضم برناردو سيلفا.

يأتي ذلك بعدما أفادت تقارير صحفية سابقة، أن هناك عرضا ضخما من الهلال السعودي لضم برناردو سيلفا في صفقة انتقال نهائي.

وأكدت «ماركا» أن باريس سان جيرمان خصص مبلغ ثمانين مليون يورو لحسم الصفقة، في ظل رغبة النادي الفرنسي في تعويض الرحيل المحتمل للنجم كيليان مبابي.

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وخاض برناردو سيلفا 55 مباراة مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، سجل فيها سبعة أهداف، وصنع ثمانية أهداف أخرى.

وفي حالة نجاح باريس ساتن جيرمان في التعاقد مع برناردو سيلفا، فإنه ستكون الضربة الثانية التي يتلقاها الهلال السعودي الذي سبق له تلقي ضربة قوية برفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانضمام إلى صفوفه مفضلا التوقيع لنادي إنتر ميامي الأمريكي.