لوكاس هيرنانديز ينتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز أكمل انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن، يان-كريستيان دريسين: «نود أن نشكر هيرنانديز على الأربعة أعوام الناجحة التي قضاها معنا، قدم دائمًا كل ما لديه، أعجبنا دائمًا بروحه القتالية وشغفه»، وفقًا لما نقلته الوكالة «الألمانية».

لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونخ

وسيحصل بايرن ميونخ على خمسين مليون يورو كمقابل للصفقة، حيث سيصبح هيرنانديز أغلى لاعب يرحل عن الفريق.

وانضم المدافع لصفوف بايرن ميونخ في 2019 من أتلتيكو مدريد مقابل ثمانين مليون يورو، وأصبح أغلى لاعب يتعاقد معه بايرن ميونخ.

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ومع ذلك لم يعزز موقعه في الفريق بسبب العديد من الإصابات التي غاب بسببها لفترات طويلة، آخرها إصابته بالرباط الصليبي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وهي الإصابة التي أنهت موسمه.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونخ تعاقد مع مدافع نابولي كيم مين جاي كبديل لهيرنانديز، لكن حتى الآن لم يجر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ولدى كيم عقد مع نابولي، الذي توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ العام 1990 في الموسم المنقضي، حتى يونيو 2025.