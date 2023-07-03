قطر ترافق المكسيك في دور الثمانية بالكأس الذهبية.. وتأهل مريح لأميركا وجامايكا

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل المنتخب القطري إلى دور الثمانية ببطولة الكأس الذهبية لكرة القدم لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، عقب فوزه على نظيره المكسيكي بهدف نظيف، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضاً فوز الهندوراس على هايتي (2-1).

- مونديال قطر 2022: تباريز يغيب وديشامب يعود وكيروش الأكثر حضورا

ويدين المنتخب القطري بالفضل في هذا الفوز للاعبه حازم أحمد شحاتة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27. ورفع المنتخب القطري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف نظيره المكسيكي، الذي كان ضمن الصعود لدور الثمانية أيضاً قبل هذه الجولة.

تأهل منتخبا أميركا وجامايكا إلى دور الثمانية

أيضا تأهل منتخبا أميركا وجامايكا إلى دور الثمانية بالبطولة، عقب فوزهما على ترينيداد وتوباغو وسانت كيتس ونيفس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، وفاز المنتخب الأميركي على منتخب ترينيداد وتوباغو (6-0)، ليرفع المنتخب الأميركي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب جامايكا، وتوقف رصيد منتخب ترينيداد وتوباغو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز جامايكا على منتخب سانت كيتس ونيفس (5-0). ورفع منتخب جامايكا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب سانت كيتس ونيفس بلا رصيد في قاع الترتيب.