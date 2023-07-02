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كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 09:32 مساء
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
لويس كاسترو (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن مدربه البرتغالي لويس كاسترو سيترك فريقه من أجل تدريب النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وقال النادي البرازيلي في بيان أصدره: « المدرب لويس كاسترو أبلغ بوتافوغو بقراره قبول عرض من نادٍ في الخارج، الأمر الذي يضع حداً لعمله كمدير فني للفريق»، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

يذكر أن كاسترو (61 عاماً) قال قبل أسبوعين، إنه تلقى عرضاً مالياً مغرياً من النصر السعودي بعقد لمدة عامين، بينما لم يعلن نادي النصر رسمياً حتى الآن وصول المدرب البرتغالي.

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وسبق لكاسترو أن أشرف على على تدريب نادي بورتو البرتغالي وشاختار دانييتسك الأوكراني، وفي شهر مارس من عام 2022 تولى تدريب بوتافوغو البرازيلي المملوك لرجل الأعمال الأميركي جون تكستور، الذي اشترى أيضاً نادي أولمبيك ليون الفرنسي هذا العام.

ويضم فريق النصر العديد من اللاعبين البارزين بجانب رونالدو، مثل حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، ولاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو والمهاجم الأرجنتيني غونسالو مارتينيز.

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