  • Alwasat News
Atwasat

برشلونة يهنئ فابريجاس بمسيرته المثالية في الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 03:01 مساء
برشلونة يهنئ فابريجاس بمسيرته المثالية في الملاعب
سيسك فابريجاس (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

في أول رد فعل عقب إعلان لاعبه الأسبق اعتزاله، هنأ نادي برشلونة الإسباني لاعب الوسط سيسك فابريجاس على مسيرته الكروية المثالية التي امتدت على مدار 21 موسمًا، منها ثلاثة مواسم بقميص «البلاوجرانا».

ونشر النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صورة من احتفال اللاعب بلقب الدوري الإسباني في ملعب كامب نو، وأرفقها بتعليق قال فيه: «تهانينا على المسيرة المثالية. استمتع بالاعتزال».

بداية فابريجاس مع برشلونة
وكان فابريجاس (36 عامًا)، قد نشأ في صفوف برشلونة، لكنه انتقل إلى أرسنال الإنجليزي عندما كان عمره 16 عامًا، قبل أن يعود مجددًا للفريق الكتالوني بعد ثمانية مواسم بقميص الفريق الإنجليزي.

ومع برشلونة، تُوِّج فابريجاس مرة بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك ومونديال الأندية، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولم يفز مطلقًا بدوري الأبطال.

راموس ينفي مهاجمة كوستا وفابريجاس

فابريجاس يرحل عن برشلونة إلى تشيلسي

أما على صعيد المنتخب، فأسهم سيسك في التتويج باللقب الأغلى في تاريخ إسبانيا، عندما فاز المنتخب بكأس العالم في العام 2010 بجنوب أفريقيا، وكذلك بلقبي أمم أوروبا في 2008 و2012.

وكان فابريجاس قد أعلن أنه بعد 21 موسمًا من لعب الكرة، حان الوقت للاعتزال وإنهاء مسيرة لعب خلالها في فرق مثل برشلونة وأرسنال وتشيلسي وموناكو، وتُوِّج فيها بكأس العالم ولقبين في كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»

شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط

مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»

معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»
وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور

وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط

«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء الصناعي

«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء الصناعي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم

السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي ...
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا

بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل

بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل
شاهد.. المصراتي يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الإسباني بعد أنباء طلب أتلتيكو مدريد التعاقد معه

شاهد.. المصراتي يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الإسباني بعد أنباء طلب أتلتيكو ...
شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي بنغازي بدوري التتويج

شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي
ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي
النصر السعودي يخطط لضم ياسين بونو
النصر السعودي يخطط لضم ياسين بونو
إنيستا متحفظ حول خطط مستقبله بعد انتهاء مشواره في اليابان
إنيستا متحفظ حول خطط مستقبله بعد انتهاء مشواره في اليابان
مانشستر سيتي يجهز عرضًا لضم دي يونغ لاعب برشلونة
مانشستر سيتي يجهز عرضًا لضم دي يونغ لاعب برشلونة
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال ......
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان...
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي...
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا...
المزيد
تشوبوشلاي ينضم إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو
تشوبوشلاي ينضم إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو...
فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم
فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة......
برشلونة يهنئ فابريجاس بمسيرته المثالية في الملاعب
برشلونة يهنئ فابريجاس بمسيرته المثالية في الملاعب...
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط...
مانشستر سيتي يجهز عرضًا لضم دي يونغ لاعب برشلونة
مانشستر سيتي يجهز عرضًا لضم دي يونغ لاعب برشلونة...
المزيد