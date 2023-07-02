برشلونة يهنئ فابريجاس بمسيرته المثالية في الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط

في أول رد فعل عقب إعلان لاعبه الأسبق اعتزاله، هنأ نادي برشلونة الإسباني لاعب الوسط سيسك فابريجاس على مسيرته الكروية المثالية التي امتدت على مدار 21 موسمًا، منها ثلاثة مواسم بقميص «البلاوجرانا».

ونشر النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صورة من احتفال اللاعب بلقب الدوري الإسباني في ملعب كامب نو، وأرفقها بتعليق قال فيه: «تهانينا على المسيرة المثالية. استمتع بالاعتزال».

بداية فابريجاس مع برشلونة

وكان فابريجاس (36 عامًا)، قد نشأ في صفوف برشلونة، لكنه انتقل إلى أرسنال الإنجليزي عندما كان عمره 16 عامًا، قبل أن يعود مجددًا للفريق الكتالوني بعد ثمانية مواسم بقميص الفريق الإنجليزي.

ومع برشلونة، تُوِّج فابريجاس مرة بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك ومونديال الأندية، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولم يفز مطلقًا بدوري الأبطال.

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أما على صعيد المنتخب، فأسهم سيسك في التتويج باللقب الأغلى في تاريخ إسبانيا، عندما فاز المنتخب بكأس العالم في العام 2010 بجنوب أفريقيا، وكذلك بلقبي أمم أوروبا في 2008 و2012.

وكان فابريجاس قد أعلن أنه بعد 21 موسمًا من لعب الكرة، حان الوقت للاعتزال وإنهاء مسيرة لعب خلالها في فرق مثل برشلونة وأرسنال وتشيلسي وموناكو، وتُوِّج فيها بكأس العالم ولقبين في كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني.