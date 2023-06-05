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إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 08:22 مساء
إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
إبراهيموفيتش يودع جماهير ميلان (الإنترنت)
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عقب مسيرة طويلة وحافلة بالأحداث والإنجازات، قرر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي، إنهاء مسيرته في الملاعب وهو في الحادية والأربعين من عمره.

وأعلن الأسطورة إبراهيموفيتش نهاية مسيرته الرياضية كلاعب عقب انتهاء الموسم الإيطالي الذي لم يشارك فيه كثيرًا بسبب الإصابات المتكررة، وفق «فرانس برس».

يذكر أن إبراهيموفيتش  عاد إلى الملاعب في فبراير الماضي بعد عملية جراحية خضع لها في مايو 2022.

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وقال مهاجم المنتخب السويدي السابق، الذي لعب في ست بطولات أوروبية بينها أربع كبرى وفي الدوري الأميركي: «إنها اللحظة التي أقول فيها وداعًا لكرة القدم. تنتابني مشاعر عدة في الوقت الحالي. إلى الأمام ميلان ووداعًا».

وأضاف: «عندما جئت إلى ميلان للمرة الأولى، منحتموني السعادة، وفي المرة الثانية منحتموني الحب. لقد استقبلتمونني بالأحضان، أشعر بأني في بيتي، سأكون مشجعًا لميلان إلى الأبد».
وكان إبراهيموفيتش عنصرًا مؤثرًا لدى عودته إلى النادي عام 2019، بعدما قضى في صفوفه موسمين قاده خلالهما إلى إحراز لقب الدوري الإيطالي عام 2011، قبل أن يساهم في إحراز ميلان اللقب الموسم الماضي، حسبما قالت «فرانس برس».

مسيرة مظفرة
أحرز إبراهيموفيتش خلال مسيرته المظفرة بطولة الدوري المحلي في هولندا مع أياكس أمستردام عامي (2002 و2004)، وإيطاليا مع إنتر أعوام (2007 و2008 و2009)، ومع ميلان عامي (2011 و2022)، وفي إسبانيا مع برشلونة عام 2010، وفي فرنسا مع باريس سان جيرمان أعوام (2013 و2014 و2015 و2016)، أما لقبه القاري الوحيد فكان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما تُوج بطلاً للدوري الأوروبي عام 2017.

وتمكن إبراهيموفيتش من تسجيل هدف في مرمى أودينيزي خلال فوز فريقه 3-1 في مارس الماضي، مما جعل منه اللاعب الأكبر سنًا الذي يسجل هدفًا في تاريخ الدوري الإيطالي.

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