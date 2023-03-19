إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

بات المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أكبر كابتن في تاريخ نادي إي سي ميلان الإيطالي وأكبر لاعب يسجل هدفًا في الـ«سيريا أ»، بعمر 41 عامًا و166 يومًا.

وسجل إبراهيموفيتش الهدف الوحيد لفريقه في شباك أودينيزي من علامة الجزاء عند الدقيقة 49 من الشوط الأول، في اللقاء الذي حمل فيه شارة القيادة، ليصبح أكبر قائد سنًا لميلان عبر التاريخ، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وتعرض ميلان للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام أودينيزي في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلق زلاتان إبراهيموفيتش بعد المباراة عن الأمر قائلًا: «كنت سأسجل بكل سرور مع ميلان، بدون هذا الرقم القياسي الجديد ... بجدية، أنا فخور بدخول تاريخ ميلان».

وأكمل: «فريقنا ليس لديه الخبرة للعب تحت ضغط، لهذا السبب لدينا صعود وهبوط في المستوى، ولا يمكننا دائمًا التعبير عن أنفسنا على أكمل وجه».

الاستبعاد من قائمة الأبطال

وتابع: «أنا لست غاضبًا من الاستبعاد من قائمة دوري أبطال أوروبا، قرر بيولي أنني لست جاهزًا، سأحاول إعداد زملائي في الفريق بأفضل طريقة ممكنة في التدريبات، وإذا كنت بخير، فأنا أرغب في مواصلة اللعب».

وأردف: «هنا أشعر أنني بحالة جيدة، فهذا يعتمد على اختيارات ميلان. أنا موجود ولست في عجلة من أمري».