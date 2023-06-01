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«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 10:40 مساء
«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا
كريم بنزيما يتسلم جائزة «الأسطورة» المقدمة من صحيفة «ماركا» عن مشواره الكروي، الخميس 1 يونيو 2023 (تويتر)
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أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية، مساء اليوم الخميس، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما قرر البقاء في صفوف فريقه ريال مدريد لموسم إضافي، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد هذا الصيف، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانًا. لكن الصحيفة الإسبانية قالت إن اللاعب اتفق مع إدارة ريال مدريد في الساعات الماضية على البقاء لمدة موسم إضافي حتى صيف 2024.

وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد سيعلن خلال ساعات تمديد عقد بنزيما بشكل رسمي.

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وربطت تقارير صحيفة اسم بنزيما بالدوري السعودي، خاصة فريق اتحاد جدة، لكن «ماركا» قالت إن اللاعب لم يغلق هذه الصفحة، وإنما قرر تأجيلها حتى نهاية الموسم المقبل.

وتسلم بنزيما، اليوم الخميس، جائزة «الأسطورة» المقدمة من صحيفة «ماركا» الإسبانية عن مشواره الكروي. وقال اللاعب خلال تسلمه الجائزة إن «ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم، حلمت باللعب في هذا النادي».

وعن استمراره في صفوف الملكي تابع : «الآن أنا هنا ولدينا مباراة يوم الأحد.. لماذا عليَّ أن أتحدث الناس تتحدث في الإنترنت، لكن الحقيقة ليست في الانترنت».

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