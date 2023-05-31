فابريزيو رومانو: كريم بنزيما تلقى عرضاً بـ«100 مليون يورو» من اتحاد جدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الصحفي المتخصص في انتقالات لاعبي كرة القدم العالمية أن هداف ريال مدريد كريم بنزيما تلقى عرضاً من نادي اتحاد جدة السعودي بقيمة تقترب من «100 مليون يورو» في الموسم، وفقاً لتغريدة على حسابه بـ«تويتر» وينتهي تعاقد كريم بنزيما مع زعيم أندية العالم ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، في حين نجح اتحاد جدة في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وحقق بنزيما في الموسم الماضي أبرز انجازاته حيث توج بثلاثة جوائز شخصية، أبرزها الكرة الذهبية وجائزة «ألفريدو دي ستيفانو» لأفضل لاعب في الموسم بأكمله، إضافة إلى فوزه بجائزة «البيتشيتشي» لأفضل هداف بعدما نجح في الحصول على لقب هداف الدوري الإسباني، كما حقق بنزيما مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي ثلاثة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، كما تمكن صاحب الـ34 عاماً، من تحقيق لقب هداف الدوري الإسباني، بـ27 هدفاً، وسجل بنزيما 44 هدفاً خلال 46 مشاركة له الموسم الماضي.

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ولد بنزيما في ليون لأبوين من أصول جزائرية من وهران. وبدأ مسيرته الكروية مع نادي مسقط رأسه أولمبيك ليون في 2005، وساهم في ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي. وفي عام 2008، حصل على لقب أفضل لاعب من الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين وكان ضمن فريق العام حيث أنهى الموسم كأفضل هداف في الدوري وفاز بلقبه الرابع وأول كأس فرنسا. في عام 2009، انتقل بنزيما إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.