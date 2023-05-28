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حارس سان جرمان البديل ريكو في حالة حرجة بعد حادث ركوب خيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 03:34 مساء
حارس سان جرمان البديل ريكو في حالة حرجة بعد حادث ركوب خيل
الإسباني سيرجيو ريكو. (أرشيفية : الإنترنت)
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يقبع حارس المرمى البديل لباريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني سيرجيو ريكو، في حالة حرجة، بعد تعرُّضه لحادثة ركوب خيل، بحسب ما أكد النادي الباريسي، اليوم الأحد، وكان الإسباني (29 عامًا) على مقاعد البدلاء مع باريس سان جرمان الذي حقق لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ (1-1)، قبل أن يتوجه إلى إسبانيا حيث وقع الحادث في «إل روسيو».

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وقال ناطق باسم النادي الفرنسي «إنه في حالة حرجة»، بينما ذكرت جريدة ماركا الإسبانية أنه «مستقر»، ونُقل ريكو بمروحية إلى مستشفى «فيرغن ديل روسيو» في إشبيلية، حيث وُضع على أجهزة الإنعاش، وفقًا لقناة «كانال سور» المحلية ووكالة الأنباء الإسبانية «ايفي»، نقلًا عن مصادر طبية، حسب «فرانس برس».

نادي إشبيلية يدعم حارسه السابق ريكو  
وكتب نادي إشبيلية الذي لعب له ريكو سابقًا، عبر حسابه على تويتر «نتمنى لك القوة والشفاء السريع». وفاز ريكو المولود في إشبيلية، بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق مسقط رأسه، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز العام 2019. ثم انتقل حارس المرمى إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة في العام 2019 أيضًا، قبل أن يصبح الانتقال رسميًا في 2020.

أُعير ريكو من الجانب الفرنسي إلى ريال مايوركا الإسباني في يناير 2022، قبل أن يعود إلى سان جرمان في الموسم الحالي. ولعب 24 مباراة مع باريس سان جرمان، وخاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإسباني.

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