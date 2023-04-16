الدوري الفرنسي: ليل يقلب تأخره لفوز على حساب مونبلييه

القاهرة - بوابة الوسط

قلب ليل تأخره أمام ضيفه مونبلييه بهدف إلى فوز بهدفين لهدف في غضون دقيقتين الأحد، واستعاد المركز الخامس في سباقه الأوروبي، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع ليل رصيده إلى 55 نقطة واستعاد المركز الخامس متقدماً بفارق نقطتين عن رين الفائز على ضيفه رينس بثلاثية نظيفة السبت، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر، وفق «فرانس 24».

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وتقدم مونبلييه عبر مدافعه الغيني إيسياغا سيلا في الدقيقة 24 من الشوط الأول، قبل أن ينتفض ليل في الثاني ويخطف هدفين في دقيقتين عبر الكندي جوناثان ديفيد بالدقيقة 70، الذي سجل هدفه الـ20 هذا الموسم وتساوى مع مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في صدارة ترتيب الهدافين، وتكفلت رأسية ريمي كابيلا بالدقيقة 72 بالهدف الثاني.

نيس يخسر من بريست

في المقابل، مني نيس بخسارة مفاجئة أمام مضيفه بريست، بهدف نظيف سجّله جيريمي لو دوارون في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

وبهذه الخسارة، بقي نيس في المركز التاسع مع 45 نقطة، فيما ارتقى بريست إلى المركز السادس عشر مع 31 نقطة.