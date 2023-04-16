مبابي أفضل هداف لباريس سان جيرمان في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أيام قليلة على تخطيه نجم باريس سان جيرمان السابق إديسنون كافاني كأفضل هداف لباريس سان جيرمان، بات الدولي الفرنسي كيليان مبابي أفضل هداف لفريقه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، متجاوزًا صاحب الرقم السابق كافاني.

وكشفت شبكة «أوبتا» للإحصاءات أن مبابي بات أول لاعب يسجل 20 هدفًا على الأقل في أربعة مواسم بالدوري الفرنسي بعد لاعب باريس السابق بيدرو باوليتا، حسب «ليكيب».

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وسجل مبابي هدفًا في فوز فريقه باريس على ضيفه لانس، بعد صيام دام ثلاث مباريات، ليتجاوز الهداف التاريخي لباريس في الدوري كافاني، الذي سجل 138 هدفًا، لينفرد كيليان بالرقم القياسي.