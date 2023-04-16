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مبابي أفضل هداف لباريس سان جيرمان في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 05:27 مساء
مبابي أفضل هداف لباريس سان جيرمان في الدوري
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي. (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد أيام قليلة على تخطيه نجم باريس سان جيرمان السابق إديسنون كافاني كأفضل هداف لباريس سان جيرمان، بات الدولي الفرنسي كيليان مبابي أفضل هداف لفريقه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، متجاوزًا صاحب الرقم السابق كافاني.

وكشفت شبكة «أوبتا» للإحصاءات أن مبابي بات أول لاعب يسجل 20 هدفًا على الأقل في أربعة مواسم بالدوري الفرنسي بعد لاعب باريس السابق بيدرو باوليتا، حسب «ليكيب».

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وسجل مبابي هدفًا في فوز فريقه باريس على ضيفه لانس، بعد صيام دام ثلاث مباريات، ليتجاوز الهداف التاريخي لباريس في الدوري كافاني، الذي سجل 138 هدفًا، لينفرد كيليان بالرقم القياسي.

مستقبل مبابي
ولا يزال مستقبل نجم الفريق الباريسي غامضًا، إذ ينتهي عقده الحالي في يونيو 2024، مع إمكانية التمديد لعام جديد، لكن ريال مدريد الإسباني يغري مبابي من أجل الانضمام إليه عقب نهاية عقده.

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