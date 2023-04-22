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الدوري الفرنسي: باريس يتخطى أنجيه بفضل ثنائية مبابي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 04:52 مساء
الدوري الفرنسي: باريس يتخطى أنجيه بفضل ثنائية مبابي
لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي يحتفل بأحد أهدافه في مرمى أنجيه بالدوري الفرنسي، 21 إبريل 2023. (الإنترنت)
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خطا باريس سان جرمان خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب والتتويج الحادي عشر في تاريخه بالدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما فاز الجمعة على مضيفه أنجيه بهدفين لهدف سجلهما كيليان مبابي في افتتاح المرحلة 32.

وبعد خسارتين متتاليتين على أرضه أمام رين وليون، واصل فريق المدرب كريستوف غالتييه صحوته التي لن تشفع كثيراً للأخير بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، حسب «فرانس 24»

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وبفضل ثنائية لكيليان مبابي، حقق باريس سان جرمان فوزه السادس عشر توالياً على أنجيه الذي لم يذق طعم الفوز على نادي العاصمة في كافة المسابقات منذ عام 1975، رافعاً بذلك رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة موقتاً عن غريمه مرسيليا الثاني، وذلك قبل ست مراحل على نهاية الموسم.

ويخوض مرسيليا الأحد اختباراً شاقاً مع مضيفه ليون، على غرار لنس الثالث الذي يبتعد عن النادي المتوسطي بفارق نقطة قبل مباراته السبت مع ضيفه موناكو الرابع.

نحو الفوز باللقب الحادي عشر
ويبدو طريق سان جرمان مُعبداً من الآن وحتى نهاية الموسم من أجل الفوز بلقب الحادي عشر القياسي وفض الشراكة مع سانت إتيان (10 ألقاب حالياً لكل منهما)، إذ يلتقي لوريان وتروا وأجاكسيو وأوكسير وستراسبورغ وكليرمون توالياً في المباريات المتبقية.

في المقابل وبسبب قرار رابطة الدوري بإنزال أربعة فرق إلى الدرجة الثانية هذا الموسم عوضاً عن ثلاثة وصعود اثنين فقط من الدرجة الثانية من أجل تقليص عدد الفرق في «ليغ 1» إلى 18 عوضاً عن 20، بات أنجيه أول الهابطين منطقياً، بعدما وقف عداد انتصاراته عند ثلاثة فقط هذا الموسم في المركز الأخير بفارق 17 نقطة موقتاً عن منطقة الأمان قبل ست مراحل على النهاية.

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