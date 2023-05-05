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الدوري الإنجليزي: فوز «قاتل» لبرايتون أمام يونايتد يقربه من المسابقات القارية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 02:30 مساء
الدوري الإنجليزي: فوز «قاتل» لبرايتون أمام يونايتد يقربه من المسابقات القارية
لقطة من مواجهة برايتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، 4 مايو 2023. (الإنترنت)
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حقق برايتون فوزا قاتلا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف لصفر الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وواصل حلمه بإحدى المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل.

وخطف برايتون الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عقب لمسة يد على المدافع لوك شو داخل المنطقة جرى التأكد منها باللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وانبرى لها لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بنجاح، وفق «فرانس برس».

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وثأر برايتون من مانشستر يونايتد الذي أطاحه قبل 11 يوما من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح، وحرم الشياطين الحمر من استعادة المركز الرابع من نيوكاسل.

وتجمد رصيد يونايتد عند 63 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع مع مباراة مؤجلة بفارق نقطتين خلف نيوكاسل الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة، فيما ارتقى برايتون إلى المركز السادس الذي يخول لصاحبه خوض مسابقة كونفرنس ليغ، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة.

التأهل إلى المسابقات الأوروبية
ويتخلف برايتون الذي يملك مباراتين مؤجلتين، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» وبفارق ثماني نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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