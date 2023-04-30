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«موتو جي بي»: الدراج بانيايا يحرز لقب جائزة إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 07:10 مساء
«موتو جي بي»: الدراج بانيايا يحرز لقب جائزة إسبانيا
الدراج الإيطالي بانيايا خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى لدراجات «موتو جي بي»، 30 إبريل 2023. (الإنترنت)
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أحرز حامل اللقب الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا «دوكاتي» الأحد لقب جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، وارتقى إلى صدارة الترتيب.

وعوّض الدراج الإيطالي ابن الـ26 عامًا على حلبة خيريس خيبة سقوطه في السباقين الماضيين، ليحقق فوزه الـ13 في مسيرته في الفئة الملكة غداة احتلاله المركز الثاني في سباق السبرينت القصير، وفق «فرانس برس».

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وترك «بيكو» المنطلق من المركز الخامس العنان لتفوق دراجته ليفرض سيطرته على منافسيه، حيث تمكن سريعًا من التقدم للمركز الثالث خلف دراجي «كا تي أم» الأسترالي جاك ميلر والجنوب أفريقي براد بندر، قبل أن يتمكن من تجاوزهما.

قال بانيايا «عطلة نهاية أسبوع طويلة جدًا. لقد كنت في مأزق بعض الشيء يوم الجمعة. كنت بحاجة إلى وقت للتأقلم على هذه الدراجة على هذا المسار».

مقاومة دون الوقوع في الخطأ
وتمكن الإيطالي بداية من تجاوز ميلر بعد منتصف السباق، قبل أن يعاود الكرّة بمواجهة بندر قبل 4 لفات من النهاية، من دون أن يقع بانيايا في الخطأ مقاومًا هجمات الدراج الجنوب أفريقي في اللفة الأخيرة.

واكتفى بندر بالمركز الثاني متأخرًا بفارق 0.221 ثانية، فيما وصل ميلر ثالثًا.

ووصل بانيايا إلى إسبانيا متأخرًا بفارق 11 نقطة عن مواطنه ماركو بيزيكي «دوكاتي في آر46» المتصدر السابق والذي تعرض لسقطة على حلبة خيريس، ليعود متصدرًا مع فارق 22 نقطة عن مواطنه و25 عن بندر.

وكان النجاح حليف فريق «كا تي أم» الذي وضع دراجين على منصة التتويج في سباق السبرينت السبت، مع فوز بندر، وأيضًا في سباق الأحد.

ياماها غير موفقة
وبخلاف «كا تي أم»، لم يكن النجاح حليف ياماها الذي خيّب الآمال مرة جديدة على حلبة تعتبر ناجحة للصانع الياباني. فبعد أسبوعين من صعوده إلى منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم في أوستن، عانى الفرنسي فابيو كوارتارارو في إسبانيا.

وبعدما حلّ في المركز السادس عشر في التجارب، وهو الترتيب الأسوأ في مسيرته منذ بدايته في الفئة الملكة العام 2019، ووصوله في المرتبة الـ12 في سباق السبرينت السبت، قلّص بطل العالم 2021 الأضرار بحلوله عاشرًا في سباق الأحد.

وسقط كوارتاراو بعد انطلاقه الأول عند المنعطف الثاني في اللفة الأولى، فبقي لفترة على الأرض قبل أن ينطلق مجددًا، ليعود ويسقط مرة ثانية بعد احتكاك مع بيزيكي.

ومع عودته إلى مرآب ياماها، تمكن الفرنسي من الانطلاق للمرة الثانية مع فرض عقوبة اجتياز الحلبة «لفة طويلة»، إلا أنه خرج كثيرًا عند أحد المنعطفات وهو ينفذ عقوبته، لتفرض عليه عقوبة جديدة خسر على إثرها عدة مراكز.

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