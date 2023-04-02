جائزة الأرجنتين الكبرى: بيتسيكي يحقق أول انتصار له في «موتو جي بي»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الدراج الإيطالي ماركو بيتسيكي سائق دراجة دوكاتي في (آر46)، الأحد، باكورة انتصاراته في بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» بفوزه بسباق جائزة الأرجنتين الكبرى الذي أقيم تحت الأمطار.

وتصدر بيتسيكي الترتيب العام مع نهاية المرحلة الثانية من البطولة أمام مواطنه دراج دوكاتي فرانتشيسكو بانيايا، حامل اللقب والفائز بالمرحلة الأولى في البرتغال والذي تعرض لسقطة بعدما كان يحتل المركز الثاني قبل ثماني لفات من النهاية، لينهي السباق في المركز السادس عشر خارج ترتيب النقاط، وفق «فرانس برس».

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كما حقق بيتسيكي الفوز الأول في الفئة الأولى لفريق دوكاتي في (آر46) المملوك من قبل أسطورة الدراجات النارية مواطنه فالنتينو روسي.

قال الدراج الإيطالي (24 عامً) «عادة لا أكون جيدًا عندما تمطر... ولكن هنا، كانت الأحاسيس لا تصدق».

زمن إنهاء السباق

وأنهى بيتسيكي السباق بوقت قدره 44.28.518 دقيقة، متقدمًا بفارق 4.085 ثانية عن الفرنسي يوهان زاركو سائق دوكاتي براماك. ووصل الإسباني أليكس ماركيس سائق دوكاتي غريزيني الذي انطلق من المركز الأول، ثالثًا متأخرًا بفارق 4.681 ثانية.

وأنهى الفرنسي فابيو كوارتارارو المتوج باللقب العام 2021 السباق في المركز السابع في عطلة أسبوع صعبة، حيث فشل وصيف بطل العام الماضي في اللحاق بنمط منافسيه على متن دراجته ياماها.