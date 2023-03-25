  • Alwasat News
Atwasat

جائزة البرتغال الكبرى: بانيايا يحرز لقب سباق السبرينت الأول في الـ«موتو جي بي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 08:26 مساء
جائزة البرتغال الكبرى: بانيايا يحرز لقب سباق السبرينت الأول في الـ«موتو جي بي»
درّاج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، يحتفل بفوزه في سباق السبرينت الأول في تاريخ بطولة العالم للدراجات النارية، 25 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أحرز درّاج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، حامل اللقب، السبت سباق السبرينت الأول في تاريخ بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، وذلك في المرحلة الأولى من الموسم الجديد على حلبة بورتيماو البرتغالية.

وتقدّم بانيايا على الإسبانييْن خورخي مارتن (دوكاتي - بريماك) ومارك ماركيس بطل العالم ست مرات (هوندا)، وفق «فرانس برس».

- فابيو كوارتارارو أول فرنسي بطلا لعالم الدراجات النارية
- موتو جي بي: تنظيم جائزة كبرى في الهند للمرة الأولى اعتبارا من 2023

وبفضل باكورة انتصاراته هذا الموسم في أول سباق سبرينت يُقام في الفئة الأولى، تصدّر الإيطالي ترتيب الدرّاجين وذلك قبل السباق الاعتيادي الأحد، وهو الأول من 21 جائزة كبرى في رقم قياسي تشهده البطولة.

في المقابل، فشل درّاج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو، المُتوج باللقب عام 2021، في الدخول ضمن جدول النقاط باحتلاله للمركز العاشر، خلف مواطنه يوهان زاركو (دوكاتي - بريماك) الذي حصد نقطتين بفضل احتلاله للمركز الثامن.

وانطلق ماركيس من المركز الأول إلا أن بطل العالم ست مرات في موتو جي بي لم ينجح في مقاومة محاولات درّاجَي دوكاتي اللذيْن كان يلاحقانه كظله.

«سيكون الأمر أكثر صعوبة»
أقر دراج هوندا «بذلت الكثير من الطاقة، هناك 12 لفة فقط، لكننا قمنا بعمل رائع اليوم. غدًا الأحد هو أهم سباق في نهاية الأسبوع، سيكون الأمر أكثر صعوبة».

كما شهد سباق السبرينت تصادمًا قويًا بين الإيطاليين إينيا باستيانيني (دوكاتي) ولوكا ماريني (دوكاتي - في آر46)، حيث تم نقل الأول إلى المركز الطبي بسبب أوجاع في ذراعه اليمنى.

ويُقام سباق سبرينت عشية السباق الرئيسي وسيمثل ما يعادل نصف مسافة الجائزة الكبرى الأحد. كما سيتم مع نهاية سباقات السبرينت منح نصف النقاط، بما يساوي 12 نقطة التي تُمنح للفائز في السباق الرئيسي الأحد الذي يمنح 25 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
توماس توخيل «مندهش تمامًا» في أول يوم مع البايرن
توماس توخيل «مندهش تمامًا» في أول يوم مع البايرن
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
باريس يبدأ ثورة تصحيح بعد الخروج من الأبطال
باريس يبدأ ثورة تصحيح بعد الخروج من الأبطال
تليغراف تفجر مفاجأة.. ناغلسمان بديل كونتي في توتنهام
تليغراف تفجر مفاجأة.. ناغلسمان بديل كونتي في توتنهام
لوكا مودريتش: أتمنى الاعتزال في ريال مدريد
لوكا مودريتش: أتمنى الاعتزال في ريال مدريد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
المزيد
لعنة الإصابات تلاحق ريس جيمس دوليًا.. المُدافع يغيب عن مواجهة أوكرانيا
لعنة الإصابات تلاحق ريس جيمس دوليًا.. المُدافع يغيب عن ......
جائزة البرتغال الكبرى: بانيايا يحرز لقب سباق السبرينت الأول في الـ«موتو جي بي»
جائزة البرتغال الكبرى: بانيايا يحرز لقب سباق السبرينت الأول ......
كريستنسن يعقّد الأمور على تشافي قبل مواجهة الكلاسيكو
كريستنسن يعقّد الأمور على تشافي قبل مواجهة الكلاسيكو...
لوكا مودريتش: أتمنى الاعتزال في ريال مدريد
لوكا مودريتش: أتمنى الاعتزال في ريال مدريد...
تليغراف تفجر مفاجأة.. ناغلسمان بديل كونتي في توتنهام
تليغراف تفجر مفاجأة.. ناغلسمان بديل كونتي في توتنهام...
المزيد