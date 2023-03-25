جائزة البرتغال الكبرى: بانيايا يحرز لقب سباق السبرينت الأول في الـ«موتو جي بي»

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز درّاج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، حامل اللقب، السبت سباق السبرينت الأول في تاريخ بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، وذلك في المرحلة الأولى من الموسم الجديد على حلبة بورتيماو البرتغالية.

وتقدّم بانيايا على الإسبانييْن خورخي مارتن (دوكاتي - بريماك) ومارك ماركيس بطل العالم ست مرات (هوندا)، وفق «فرانس برس».

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وبفضل باكورة انتصاراته هذا الموسم في أول سباق سبرينت يُقام في الفئة الأولى، تصدّر الإيطالي ترتيب الدرّاجين وذلك قبل السباق الاعتيادي الأحد، وهو الأول من 21 جائزة كبرى في رقم قياسي تشهده البطولة.

في المقابل، فشل درّاج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو، المُتوج باللقب عام 2021، في الدخول ضمن جدول النقاط باحتلاله للمركز العاشر، خلف مواطنه يوهان زاركو (دوكاتي - بريماك) الذي حصد نقطتين بفضل احتلاله للمركز الثامن.

وانطلق ماركيس من المركز الأول إلا أن بطل العالم ست مرات في موتو جي بي لم ينجح في مقاومة محاولات درّاجَي دوكاتي اللذيْن كان يلاحقانه كظله.

«سيكون الأمر أكثر صعوبة»

أقر دراج هوندا «بذلت الكثير من الطاقة، هناك 12 لفة فقط، لكننا قمنا بعمل رائع اليوم. غدًا الأحد هو أهم سباق في نهاية الأسبوع، سيكون الأمر أكثر صعوبة».

كما شهد سباق السبرينت تصادمًا قويًا بين الإيطاليين إينيا باستيانيني (دوكاتي) ولوكا ماريني (دوكاتي - في آر46)، حيث تم نقل الأول إلى المركز الطبي بسبب أوجاع في ذراعه اليمنى.

ويُقام سباق سبرينت عشية السباق الرئيسي وسيمثل ما يعادل نصف مسافة الجائزة الكبرى الأحد. كما سيتم مع نهاية سباقات السبرينت منح نصف النقاط، بما يساوي 12 نقطة التي تُمنح للفائز في السباق الرئيسي الأحد الذي يمنح 25 نقطة.