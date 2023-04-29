برشلونة يتمسك بـ«ديمبيلي» واللاعب سعيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمسكه ببقاء المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، مؤكدا أهمية اللاعب في مشروع الفريق المستقبلي، فيما عبر «ديمبوز» عن سعادته بالاستمرار مع البارسا.

وقال المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز في مرات عديدة: «إنه أحد اللاعبين الذين لا يمكن لمسهم»، حسب «سبورت» الكتالونية.

يملك عثمان ديمبيلي بندًا في عقده يسمح له بمغادرة الفريق مقابل 50 مليون يورو، لكن البند يسري فقط في شهر يوليو المقبل، إلا أن عثمان وبرشلونة لا يفكرون في استغلال البند.

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ويجري النادي الكتالوني محادثات مع وكيل أعمال عثمان، من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024، مع تمسك المدير الفني تشافي باللاعب، وفي ظل مستواه الكبير الذي يقدمه مع الفريق.

إصابات ديمبيلي

عاد عثمان ديمبيلي إلى قائمة فريقه لخوض المباريات بعد فترة غياب استمرت ثلاثة أشهر، بسبب الإصابة التي ألمت به خلال لقاء جيرونا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أوضح النادي وقتها أن غياب ديمبلي سيمتد إلى أربعة أسابيع، إلا أن اللاعب لم يعد في تلك المدة المحددة.

ويملك الجناح الفرنسي تاريخًا كبيرًا مع الإصابات، التي حرمته من تقديم مستوى جيد مع برشلونة خلال مدة عقده الأولى، والتي استمرت خمس سنوات، قبل أن يتوهج ديمبيلي مع المدرب تشافي ويقدم مستويات كبيرة، بعد أن راهن عليه المدرب الإسباني الشاب، وطالب إدارة ناديه بتمديد تعاقده.