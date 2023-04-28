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الدوري الإسباني: لقاء استعادة شرارة التألق لليفاندوفسكي وبرشلونة ضد بيتيس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 03:09 مساء
الدوري الإسباني: لقاء استعادة شرارة التألق لليفاندوفسكي وبرشلونة ضد بيتيس
لقطة من مواجهة برشلونة ورايو فايكانو في الدوري الإسباني، 26 أبريل 2023. (الإنترنت)
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يأمل برشلونة ونجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي استعادة الشرارة التي مكنت الفريق الكاتالوني من التحليق بعيدا في الصدارة والسير نحو اللقب الأول منذ 2019، وذلك حين يخوضان مباراة صعبة السبت على ملعب «كامب نو» ضد ريال بيتيس الساعي إلى التمسك بأمل المشاركة في دوري الأبطال.

ورغم اكتفائه بفوز وحيد في آخر أربع مباريات، يغرد برشلونة في الصدارة مع الإبقاء على فارق الـ11 نقطة الذي يفصله عن غريمه ريال مدريد بطل الموسم الماضي، بعد سقوط الفريقين في المرحلة الماضية أمام رايو فايكانو، بهدفين لهدف وجيرونا بأربعة أهداف لاثنين تواليا، وفق «فرانس برس».

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وبعدما صام عن التهديف لأربع مباريات متتالية، نجح ليفاندوفسكي في الوصول إلى الشباك، الأربعاء، ضد فايكانو، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريق المدرب تشافي هرنانديز الهزيمة الثالثة للموسم في الدوري.

وبدأ مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق الموسم بشكل رائع خوله الوصول إلى الأمتار الأخيرة من الدوري وهو في صدارة ترتيب الهدافين بـ18 هدفا، لكنه سجل خمسة منها فقط في 2023.

وكان البولندي متفائلا رغم هزيمة الأربعاء، قائلا: «نحن في وضع جيد. نلعب الآن مباراتين على أرضنا وعلينا أن نحاول اللعب بشكل جيد والتفكير بما يجب علينا القيام به من أجل اللعب بشكل أفضل في هذه المباريات السبع المتبقية لنا».

ورأى أنه «لم نتحل بالصبر لخلق الفرص والخطر ضد فايكانو. نحتاج إلى أن نكون أكثر هدوءا».

عودة ديمبيليه
ولم يحصل ليفاندوفسكي على الفرص الكافية منذ مونديال قطر نهاية العام كي يترجمها إلى أهداف في ظل غياب بعض اللاعبين المؤثرين في الفريق، أبرزهم الفرنسي عثمان ديمبيليه المفترض عودته إلى تشكيلة تشافي، السبت، في اللقاء الثالث ضد بيتيس هذا الموسم بعد الكأس السوبر والمرحلة 17 من الدوري التي أرجئت حتى أوائل فبراير.

وغاب ديمبيليه منذ يناير بسبب إصابة في الفخذ، فيما عاد بيدري إلى الفريق نهاية الأسبوع الماضي في الفوز على أتلتيكو مدريد الثالث بهدف لصفر.

ورأى تشافي أن «بيدري سيحسّن الفريق والمهاجمين. إذ حظي ليفاندوفسكي بفرصتين أو ثلاث قبل عودة بيدري، فسيحصل الآن على أربع أو خمس».

صدارة الهدافين
ويتقدم «ليفا» في صدارة ترتيب الهدافين بفارق أربعة أهداف عن مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة، لكن البولندي البالغ من العمر 34 عاما يملك أدنى مجموع أهداف بالنسبة إلى متصدر ترتيب الهدافين في هذه المرحلة من الموسم منذ الهولندي رود فان نيستلروي موسم 2006-2007 مع ريال مدريد.

ويحل بيتيس في «كامب نو» بعدما تخلى عن المركز الخامس لصالح فياريال بتعادله السلبي مع ريال سوسييداد الذي يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بفارق ست نقاط عن النادي الباسكي قبل مباراته الجمعة في ضيافة أوساسونا.

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