برشلونة يبحث الإفاقة أمام ريال بيتيس في معركة «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، بتوقيت ليبيا، على ملعب «كامب نو» فريق ريال بيتيس الساعي إلى التمسك بأمل المشاركة في دوري الأبطال، ويأمل برشلونة ونجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في استعادة الشرارة التي مكنت الفريق الكتالوني من التحليق بعيدا في الصدارة، والسير نحو اللقب الأول منذ 2019، وذلك حين يخوضان مباراة صعبة.

- صدارة في «الليغا» بفارق 11 نقطة لبرشلونة رغم الثلاثية المخيبة للآمال​

ورغم اكتفائه بفوز وحيد في آخر أربع مباريات، يغرد برشلونة في الصدارة مع الإبقاء على فارق الـ11 نقطة التي تفصله عن غريمه ريال مدريد بطل الموسم الماضي، بعد سقوط الفريقين في المرحلة الماضية أمام رايو فايكانو (1-2)، وجيرونا (2-4) على التوالي.

وبعدما صام عن التهديف لأربع مباريات متتالية، نجح ليفاندوفسكي في الوصول إلى الشباك ضد فايكانو، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريق المدرب تشافي هرنانديز الهزيمة الثالثة هذا الموسم في الدوري.

وبدأ مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق الموسم بشكل رائع خوّله الوصول إلى الأمتار الأخيرة من الدوري وهو في صدارة ترتيب الهدافين بـ18 هدفا، لكنه سجل خمسة منها فقط في 2023.