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الدوري الفرنسي: باريس يواجه لوريان بعيدًا عن صراعي التأهل والهبوط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 04:20 مساء
الدوري الفرنسي: باريس يواجه لوريان بعيدًا عن صراعي التأهل والهبوط
لقطة من مواجهة سابقة بين باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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مع اقتراب باريس سان جرمان من لقب حادي عشر قياسي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ينصب التركيز على صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ومعركة تفادي الهبوط قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

على الرغم من كل مشاكله مؤخرًا، يتصدر سان جرمان الدوري بفارق ثماني نقاط عن مرسيليا أقرب مطارديه قبل ست مراحل من النهاية، حسب «فرانس برس».

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وفي حال فوز فريق العاصمة على ضيفه لوريان الأحد مع تعثر كل من مرسيليا على أرضه أمام أوكسير في اليوم ذاته، ولنس الثالث ضد مضيفه تولوز الثلاثاء المقبل، فإن اللقب سيبدو أقرب من أي وقت مضى.

وسيتمكن فريق المدرب كريستوف غالتييه من تحقيق اللقب التاسع في 12 سنة منذ الاستحواذ القطري على أرض تروا في السابع من مايو المقبل.

سينفرد حينها بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الدوري الذي يتقاسمه مع سانت إتيان بـ10 ألقاب، وسيلعب راهنًا في الدرجة الثانية، والذي يعود آخر تتويج له إلى العام 1981.

وبعد خسارتين تواليًا ضد رين وليون كانتا كفيلتين بإشعال الصراع على اللقب لولا تعثر مرسيليا بدوره، تعافى سان جرمان بثلاثة انتصارات تواليًا في الدوري، آخرها على مضيفه أنجيه بهدفين نظيفين بثنائية كيليان مبابي.

مبابي في معركة الهداف
وبعيدًا عن الإنجاز الجماعي، يخوض مبابي معركة فردية للفوز بجائزة أفضل هداف في الدوري، إذ يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بـ22 هدفًا، ولكن بفارق هدف واحد عن الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل، واثنين عن ألكسندر لاكازيت هدّاف ليون.

أما الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيتصدر ترتيب قائمة أفضل الممررين بـ15 تمريرة حاسمة، على بعد أربع من زميله البرازيلي نيمار الغائب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

صراع التأهل للأبطال
ينصب تركيز مرسيليا ولنس على الحلول في أحد المركزين الثاني أو الثالث من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يبتعد لنس بفارق خمس نقاط عن موناكو الرابع بعد فوزه على فريق الإمارة بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة.

يبدو أن مهمة موناكو الذي حل ثالثًا في الموسمين السابقين، لن تكون سهلة، ولكنه سيأمل في الاستفادة من مواجهة مرسيليا ولنس الأسبوع المقبل، شريطة الفوز بمبارياته، بدءًا من المواجهة ضد ضيفه مونبلييه الأحد.

معركة ضارية في مراكز الهبوط
في القسم السفلي من الجدول، وفي حين يبدو أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة أمام هبوط حتمي، تفصل نقطة واحدة بين الفرق الأربعة فوقها (14-17)، ما يُنذر بمعركة ضارية لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ستهبط أربعة أندية هذا الموسم ويصعد اثنان حيث سيتقلص عدد الأندية في دوري الأضواء الموسم المقبل إلى 18 بدلًا من 20.

يحتل بريست المركز السابع عشر ولكنه يتخلف عن نانت السادس عشر وستراسبورغ الخامس عشر بفارق الأهداف فقط، فيما يحتل أوكسير المركز الرابع عشر بفارق نقطة عنه.

أوكسير الأفضل
ويبدو أوكسير الفريق الأفضل على صعيد الفورمة بين الأربعة، إذ خسر مرة واحدة في آخر 11 مباراة وفاز بثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة مقابل تعادل الأسبوع الماضي.

على عكسه، لم يفز نانت بأي من مبارياته التسع الأخيرة في الدوري، وسينشغل السبت بنهائي الكأس المحلية ضد تولوز في محاولة للاحتفاظ باللقب، قبل أن يحل على بريست في ختام المرحلة الأربعاء.

أقر أنطوان كومبواريه مدرب نانت الأسبوع الماضي «كان هناك تركيز فائض على نهائي الكأس. سنخوض المباراة ونقدم كل شيء للفوز بها ومن ثم العمل بجهد من أجل البقاء في الدرجة الأولى. علينا أن نتحرك سريعًا بعد ذلك».

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