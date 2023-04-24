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ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 10:42 صباحا
ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا
الصربي نوفاك ديوكوفيتش. (أرشيفية : الإنترنت)
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حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة، اليوم الإثنين، والتي شهدت صعود الروسي دانييل ميدفيديف من المركز الرابع إلى الثالث، وظل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المتوج الأحد بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في المركز الثاني بالتصنيف.

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كذلك حافظ الدنماركي هولغر رون، المتوج أمس الأحد بلقب بطولة ميونيخ، على موقعه في المركز السابع، وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة اليوم الإثنين كما يلي:

- الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 7135 نقطة.
- الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 6770 نقطة.
- الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 5240 نقطة.
- النرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 5210 نقاط.
- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 5195 نقطة.
- الروسي أندريه روبليف في المركز السادس برصيد 4280 نقطة.
- الدنماركي هولغر رون في المركز السابع برصيد 4070 نقطة.
- الإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن برصيد 3615 نقطة.
- الكندي فيليكس أوجه أليازيمي في المركز التاسع برصيد 3405 نقاط.
- الأميركي تايلور فريتز في المركز العاشر برصيد 3290 نقطة.

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