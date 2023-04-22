الدوري الألماني: ماينتس يعمق جراح بايرن ويهزمه بثلاثية

القاهرة - بوابة الوسط

بات بايرن ميونيخ مهدداً بفقدان صدارته لصالح مطارده المباشر بوروسيا دورتموند بخسارته أمام مضيفه ماينتس بثلاثة أهداف لهدف وحيد السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية التسجيل عبر مهاجمه السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 29، قبل أن يرد ماينتس بثلاثية بفضل المهاجم الفرنسي لودوفيك أجورك بالدقيقة 65، واللوكسمبورغي لياندرو باريرو مارتينز عند الدقيقة 73، واختتم البديل الإسباني آرون مارتن كاريكول غلة أصحاب الأرض في الدقيقة 79، حسب «فرانس برس».

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وتجمد رصيد بايرن الذي مُني بخسارته الرابعة هذا الموسم عند 59 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الذي لديه فرصة الاستئثار بالصدارة في حال فوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت في ختام منافسات هذه الأمسية.

في المقابل، تقدم ماينتس الذي لم يخسر منذ 11 فبراير للمركز السادس موقتاً برصيد 45 نقطة، لينافس فريق المدرب الدنماركي بو سفنسون على المراكز الأوروبية.

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وتتابعت سقطات عملاق بافاريا الذي يمر بفترة صعبة مع وصول مدربه الجديد توماس توخيل بدلاً من يوليان ناغلسمان المقال من مهامه، حيث خرج من الكأس المحلية وثم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأجرى توخيل عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية بعد التعادل أمام سيتي، فأبقى الفرنسي كينغسلي كومان ولوروا سانيه على مقاعد البدلاء، وزج بكل من الكندي ألفونسو ديفيس ومانيه وتوماس مولر. كما افتقد لجهود الفرنسي بنجامان بافار للإيقاف، الذي أضيف إلى غياب مواطنه لوكاس هرنانديز والحارس مانويل نوير للإصابة.