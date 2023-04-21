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الدوري الألماني: بايرن للحفاظ على آخر آماله أمام ماينتس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 02:47 مساء
الدوري الألماني: بايرن للحفاظ على آخر آماله أمام ماينتس
لقطة من مواجهة سابقة بين بايرن ميونخ وماينتس في الدوري الألماني. (أرشيفية: الإنترنت)
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يقدم بايرن ميونيخ الخائب من خروجه من دوري أبطال أوروبا أوراق اعتماده في الدوري الألماني لكرة القدم في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ماينتس السبت، حيث لم يعد يملك سوى ترف الفوز بلقب "البوندسليغا" الذي يتصدره، وذلك ضمن منافسات المرحلة 29.

ورغم أن بايرن يتصدر الدوري برصيد 59 نقطة، إلا أنه يجد نفسه تحت نيران مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين فقط، وفق «فرانس برس».

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قال الوافد الجديد إلى دكة المدربين توماس توخل بدلا من يوليان ناغلسمان المقال من مهامه، إن المباراة أمام فريقه السابق ماينتس ستكون بمثابة اختبار بعد التعادل أمام سيتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ويحل توخل ضيفا على ملعب يعرفه جيدا حيث سبق له أن أشرف على تدريب ماينتس بين عامي 2009 و2014، حيث أن الأخير يشتهر باتخاذه قرارات حكيمة للتغلب على قيود الميزانية.

وأضاف «يوم السبت، نريد أن نكون جاهزين للمعركة المقبلة، والتي هي من دون أدنى شك بمثابة اختبار الشخصية».

«الكثير من الإيجابيات»
وأكد توخل أن بايرن قد يأخذ «الكثير من الإيجابيات» من «مقارعته مع أفضل فريق في أوروبا، الفريق الأكثر تألقا في أوروبا»، مقرا أن التعادل مع سيتي وقبله مع هوفنهايم المتواضع بهدف لمثله في الدوري في نهاية الأسبوع الماضي، يشير إلى أن فريقه غير متسق.

وعن المباراتين الأخيرتين لبايرن قال «كنا حقا على مستوى عال. يوم السبت أمام هوفنهايم، لم نكن. نحن بحاجة إلى أن نكون على مستوى عال يوم السبت ضد ماينتس».

الهجوم مصدر قلق بايرن
يعاني الفريق البافاري لهز شباك منافسيه حيث يشكل خط الهجوم مصدر قلقه، على الرغم من أنه يضم العديد من الوجوه البارزة أمثال الوافد الجديد السنغالي ساديو مانيه وسيرج غنابري ولوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان وتوماس مولر وجمال موسيالا.. إلا أن جميع هذه الأسماء فشلت في التسجيل في آخر خمس مباريات.

خلال فترة شح الأهداف، سجل بايرن 4 أهداف بأقدام مدافعيه وهدفا من ركلة جزاء ترجمها لاعب الارتكاز يوزوا كيميش ضد سيتي.

مدرب ماينتس لا ينسى خدمات توخل
من ناحيته، قال مدرب ماينتس الدنماركي بو سفينسون والذي لعب لمدة خمس سنوات تحت قيادة توخل عندما كان مدافعا في فريقه الحالي، الخميس إن مدرب بايرن ميونيخ «كان أحد الأسباب التي دفعتني لأصبح مدربا».

وأكد سفينسون أن توخل «ساعدني في العثور على هويتي وما أريد أن أمثله».

ولا تبدو مهمة عملاق بافاريا سهلة أما مضيفه الذي لم يخسر في تسع مباريات ويحتل المركز الثامن مع 42 نقطة في سعيه لحجز مقعد للمسابقات الاوروبية، كما فاز مرتين على بايرن في آخر زيارتين للأخير إلى ملعبه.

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